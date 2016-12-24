На трассе в Мордовии КАМАЗ уничтожил «Форд Фокус» вместе с водителем

Как сообщает ГИБДД по РМ, сегодня на дороге Саранск-Сурское-Ульяновск в лобовом столкновении автомашины «Форд Фокус» с КАМАЗом погиб водитель легковушки. ДТП случилось в 14 часов 30 минут. Управлявший «Фордом» мужчина, по предварительным данным, не учел погодные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с многотонным грузовиком. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.