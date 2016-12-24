На трассе в Мордовии КАМАЗ уничтожил «Форд Фокус» вместе с водителем

Репортер

Как сообщает ГИБДД по РМ, сегодня на дороге Саранск-Сурское-Ульяновск в лобовом столкновении автомашины «Форд Фокус» с КАМАЗом погиб водитель легковушки. ДТП случилось в 14 часов 30 минут. Управлявший «Фордом» мужчина, по предварительным данным, не учел погодные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с многотонным грузовиком. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От сумы и от тюрьмы

Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество

Оперативный штаб

Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников

1
Заказать рекламу
1
1
1