На трассе в Мордовии КАМАЗ уничтожил «Форд Фокус» вместе с водителем

От сумы и от тюрьмы
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
Как сообщает ГИБДД по РМ, сегодня на дороге Саранск-Сурское-Ульяновск в лобовом столкновении автомашины «Форд Фокус» с КАМАЗом погиб водитель легковушки. ДТП случилось в 14 часов 30 минут. Управлявший «Фордом» мужчина, по предварительным данным, не учел погодные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с многотонным грузовиком. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
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