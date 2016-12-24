Саранск скоро останется без новогодней иллюминации

Как сообщает Администрация города, в Саранске с 19 января начнут отключать новогоднюю иллюминацию и приступят к демонтажу праздничных конструкций.



Столица Мордовии прощается с новогодним световым убранством до такого далекого сейчас декабря 2022 года.