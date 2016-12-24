В Саранске 13 января откроется выставка «Волшебный край! Очей отрада!»

13 января в Музее С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) откроется выставка «Волшебный край! Очей отрада!» Её авторы талантливые пензенские художники - Арина и Андрей Уделовы - выпускники Российской Академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова (г. Москва).

В экспозицию войдут 60 работ, выполненных в технике масляной живописи. Столько же возможностей будет у посетителей выставки увидеть мир восторженными глазами художников. Среди произведений - камерные лирические пейзажи, портреты, натюрморты. Палитра красок на их полотнах разнообразна: золото осени, свежая зелень весны, прозрачный воздух зимы, - словно все краски жизни, всё светлое и радостное передают живописцы в своих работах.

Данная выставка - это своеобразный дневник-портрет родной земли, написанный за последнее десятилетие. На страницах этого дневника самые различные настроения природы, времён года, состояния суток. И во всём этом есть одна очень важная черта - лёгкость, солнечный свет и, конечно, любовь к тому, что нас окружает! Произведения Арины и Андрея Уделовых - это гармоничное сосуществование, вхождение человека в этот мир и даже обретение миром человека и человека миром.