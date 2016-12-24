Глава РМ поздравил жителей республики с Днем образования Мордовской автономии

Оперативный штаб
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Уважаемые жители республики! От всей души поздравляю вас с Днем образования Мордовской автономии!
История Мордовии неразрывно связана с судьбой Российского государства. На протяжении многих веков мы совместно с народами, живущими здесь, строили, защищали и укрепляли наше Отечество.
Преобразование Мордовского округа в автономную область заложило основы для дальнейшего формирования экономики и социальной сферы республики, послужило мощным импульсом в развитии национальных языков, самобытной культуры и традиций мордовского народа.
Мордовия сегодня— это перспективная, комфортная для проживания территория со значительным производственно-техническим, культурным, научным и кадровым потенциалом. Все успехи и достижения региона - результат каждодневного труда многих поколений жителей республики. Мы глубоко чтим выдающихся российских деятелей и гордимся нашими земляками, внёсшими неоценимый вклад в развитие Мордовии.
Впереди у нас большая планомерная работа по улучшению качества жизни людей, укреплению социальной инфраструктуры в городах и сёлах республики, реализации важнейших для страны национальных проектов. Уверен, вместе нам под силу решить задачи любой сложности.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, профессиональных и личных успехов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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