Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов

29 декабря в Администрации Саранска состоялась сессия Совета депутатов, в работе которой принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. В повестке дня был один вопрос – избрание Главы городского округа Саранск.

В конкурсе на замещение должности приняли участие 5 претендентов: Асабин Игорь Юрьевич, Коняшин Артём Андреевич, Маслов Игорь Михайлович, Данилова Людмила Леонтьевна и Захряпин Алексей Викторович. Решением конкурсной комиссии они были признаны кандидатами на эту должность.

Открытым голосованием Главой городского округа Саранск был избран Асабин Игорь Юрьевич. В связи с тем, что большинство депутатов отдали свои голоса за Игоря Асабина, голосование по другим кандидатурам не проводилось.

Глава Мордовии поздравил Игоря Асабина с избранием.

«Решение депутатов состоялось, в новый год мы идем с обновленным составом. Это важное условие нашей дальнейшей работы, - отметил Артём Здунов. - Системы управления любым российским городом очень похожи: это ЖКХ, дороги, заработные платы, чистота, финансы. Другое дело – что у всех городов разные финансовые условия, и у Саранска ситуация очень непростая. Мы будем перезагружать финансовую систему, систему управления, поступление средств и их грамотное расходование, использование имущества.

Анализ показывает, что не все имущество, которое мы даем для инвестиций, используется целевым образом. Давайте менять арендаторов и получать средства. Будем работать все вместе. Республика немного улучшает свою финансовую ситуацию, про Саранск пока такого сказать не могу – предстоит еще много работы, пока ещё город не относится к числу муниципалитетов, с которых можно снять запрет на капитальные вложения.

Желаю новому мэру удачи и успехов. В добрый путь!»

Игорь Асабин поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что будет делать все возможное во благо Саранска в рамках своих полномочий, действующего федерального и регионального законодательства, Устава городского округа Саранск.

«На становление меня как личности, Республика Мордовия и Саранск оказали значимое влияние. Здесь я окончил вуз, на основе материалов, собранных в республике, мною была написана диссертация. По своей предыдущей работе я взаимодействовал с руководителями республики и предприятий Мордовии. Не на словах, а на деле знаю, чем и как живет город Саранск», – сказал Игорь Асабин.

Он отметил, что приоритетным направлением в его работе будут мнение, инициативы, предложения и участие жителей в развитии города. «Слышать и реагировать – моя обязанность, – подчеркнул он. - Уверен: наша с вами конструктивная работа – единым работоспособным и сплоченным коллективом - позволит решить все насущные вопросы. Будем совместно работать на качество и результат».