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Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
29 декабря в Администрации Саранска состоялась сессия Совета депутатов, в работе которой принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. В повестке дня был один вопрос – избрание Главы городского округа Саранск.
В конкурсе на замещение должности приняли участие 5 претендентов: Асабин Игорь Юрьевич, Коняшин Артём Андреевич, Маслов Игорь Михайлович, Данилова Людмила Леонтьевна и Захряпин Алексей Викторович. Решением конкурсной комиссии они были признаны кандидатами на эту должность.
Открытым голосованием Главой городского округа Саранск был избран Асабин Игорь Юрьевич. В связи с тем, что большинство депутатов отдали свои голоса за Игоря Асабина, голосование по другим кандидатурам не проводилось.
Глава Мордовии поздравил Игоря Асабина с избранием.
«Решение депутатов состоялось, в новый год мы идем с обновленным составом. Это важное условие нашей дальнейшей работы, - отметил Артём Здунов. - Системы управления любым российским городом очень похожи: это ЖКХ, дороги, заработные платы, чистота, финансы. Другое дело – что у всех городов разные финансовые условия, и у Саранска ситуация очень непростая. Мы будем перезагружать финансовую систему, систему управления, поступление средств и их грамотное расходование, использование имущества.
Анализ показывает, что не все имущество, которое мы даем для инвестиций, используется целевым образом. Давайте менять арендаторов и получать средства. Будем работать все вместе. Республика немного улучшает свою финансовую ситуацию, про Саранск пока такого сказать не могу – предстоит еще много работы, пока ещё город не относится к числу муниципалитетов, с которых можно снять запрет на капитальные вложения.
Желаю новому мэру удачи и успехов. В добрый путь!»
Игорь Асабин поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что будет делать все возможное во благо Саранска в рамках своих полномочий, действующего федерального и регионального законодательства, Устава городского округа Саранск.
«На становление меня как личности, Республика Мордовия и Саранск оказали значимое влияние. Здесь я окончил вуз, на основе материалов, собранных в республике, мною была написана диссертация. По своей предыдущей работе я взаимодействовал с руководителями республики и предприятий Мордовии. Не на словах, а на деле знаю, чем и как живет город Саранск», – сказал Игорь Асабин.
Он отметил, что приоритетным направлением в его работе будут мнение, инициативы, предложения и участие жителей в развитии города. «Слышать и реагировать – моя обязанность, – подчеркнул он. - Уверен: наша с вами конструктивная работа – единым работоспособным и сплоченным коллективом - позволит решить все насущные вопросы. Будем совместно работать на качество и результат».
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