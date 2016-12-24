Главой Саранска избран Игорь Асабин

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29 декабря на сессии саранского горсовета из 5 претендентов, утвержденных конкурсной комиссией, Главой городского округа Саранск избран Игорь Асабин.
Игорь Юрьевич родился в 1968 году в городе Уральске Казахской ССР.
В 1995 году в Саранске окончил Московский университет потребительской кооперации, в 2004 году – с отличием Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина.
С 2002 по 2006 год являлся аспирантом научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
В 2009 году под научным руководством Галины Куршевой успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политическое, экономическое и социокультурное развитие Мордовии середины 1960-х-первой половины 1980-х гг.». В этом же году присвоена ученая степень кандидата исторических наук.
В мае 2021 окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Высшей школе государственного управления по программе EMPM - Мастер государственного управления для руководителей.
Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности слесаря механосборочных работ на Куйбышевском моторостроительном производственном объединении им. М.В. Фрунзе (г. Самара).
С августа 1992 года по октябрь 2004 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
С апреля 2005 года по март 2013 года работал в ЗАО «Торговый Дом АМО ЗИЛ» сначала начальником отдела по работе с федеральными ведомствами, затем – директором по работе с федеральными ведомствами и региональными структурами.
С марта 2013 года по февраль 2021 года занимал должность заместителя генерального директора - Руководителя Аппарата в Государственной транспортной лизинговой компании.
Участвовал в реализации национальных проектов Российской Федерации.
С 2007 по 2021 год был помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации.
Награжден ведомственными и общественными наградами.
Женат, двое детей.
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