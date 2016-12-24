От сумы и от тюрьмы

Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор за взятку бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ Александру Крамаренко. Еще весной 2020 года полковник был задержан с поличным оперативниками регионального Управления ФСБ и сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ. Большой тюремный чин попался при получении взятки строительными материалами. Но помимо коррупционной статьи ему инкриминировали еще и «фигурное» мошенничество.

В УФСИН по РМ Александр Крамаренко отвечал за охрану ведомственных объектов, конвоирование осужденных, розыск беглецов, обеспечение подведомственных учреждений инженерно-техническими средствами охраны. Он также курировал связь на охраняемых объектах и следил за применением служебных собак при конвоировании.

Высокопоставленного сотрудника силового ведомства взяли в собственном доме в селе Лямбирь. На участок полковника начальник одной из мордовских колоний привез различные пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия, которые требовались для благоустройства маленького мордовского «поместья».

По информации следствия, все это добро было получено заместителем начальника УФСИН незаконно - Александр Крамаренко пригрозил своему подчиненному дисциплинарными «наездами», если не получит от него нужные стройматериалы. Тот был вынужден исполнить указания, но при этом сообщил о служебном вымогательстве в соответствующие структуры.

Как только пиломатериалы были выгружены у Крамаренко, появились сотрудники спецслужбы и взяли полковника под белы руки. И хотя стоимость стройматериалов оценивается в 70 тысяч рублей, по этому эпизоду Александру Крамаренко грозило весьма суровое наказание - санкции статьи «Получение взятки с вымогательством» предусматривают лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Еще Крамаренко инкриминируется мошенничество в общей сложности на 760 тысяч рублей. По данным следствия, с 2019-го по апрель 2020 года полковник периодически наносил визиты покладистым начальникам колоний и забирал у них нарды и шахматы, изготовленные заключенными. Эти ручные поделки весьма ценятся на воле и быстро раскупаются любителями такого тюремного творчества.

Александр Крамаренко забирал эти изделия под честное слово расплатиться за них в скором будущем. Это будущее, понятное дело, так и не наступало, а шахматы и нарды уплывали с завидной регулярностью - как утверждало следствие, высокопоставленный сотрудник УФСИН увез из колонии 329 сувенирных изделий. Все это он продавал через доверенного человека по впечатляющим ценам.

Полковник признал вину в предъявленных обвинениях еще на этапе следствия и был отпущен под домашний арест. В дальнейшем он был освобожден от замещаемой должности и уволен со службы в уголовно-исполнительной системе в связи с нарушением условий контракта.

Лямбирский районный суд был не слишком суров к бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ – Крамаренко приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 355 тысяч рублей.