От сумы и от тюрьмы

Трамплин для молодых специалистов
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Мордовии суд вынес приговор за взятку бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ Александру Крамаренко. Еще весной 2020 года полковник был задержан с поличным оперативниками регионального Управления ФСБ и сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ. Большой тюремный чин попался при получении взятки строительными материалами. Но помимо коррупционной статьи ему инкриминировали еще и «фигурное» мошенничество.
В УФСИН по РМ Александр Крамаренко отвечал за охрану ведомственных объектов, конвоирование осужденных, розыск беглецов, обеспечение подведомственных учреждений инженерно-техническими средствами охраны. Он также курировал связь на охраняемых объектах и следил за применением служебных собак при конвоировании.
Высокопоставленного сотрудника силового ведомства взяли в собственном доме в селе Лямбирь. На участок полковника начальник одной из мордовских колоний привез различные пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия, которые требовались для благоустройства маленького мордовского «поместья».
По информации следствия, все это добро было получено заместителем начальника УФСИН незаконно - Александр Крамаренко пригрозил своему подчиненному дисциплинарными «наездами», если не получит от него нужные стройматериалы. Тот был вынужден исполнить указания, но при этом сообщил о служебном вымогательстве в соответствующие структуры.
Как только пиломатериалы были выгружены у Крамаренко, появились сотрудники спецслужбы и взяли полковника под белы руки. И хотя стоимость стройматериалов оценивается в 70 тысяч рублей, по этому эпизоду Александру Крамаренко грозило весьма суровое наказание - санкции статьи «Получение взятки с вымогательством» предусматривают лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Еще Крамаренко инкриминируется мошенничество в общей сложности на 760 тысяч рублей. По данным следствия, с 2019-го по апрель 2020 года полковник периодически наносил визиты покладистым начальникам колоний и забирал у них нарды и шахматы, изготовленные заключенными. Эти ручные поделки весьма ценятся на воле и быстро раскупаются любителями такого тюремного творчества.
Александр Крамаренко забирал эти изделия под честное слово расплатиться за них в скором будущем. Это будущее, понятное дело, так и не наступало, а шахматы и нарды уплывали с завидной регулярностью - как утверждало следствие, высокопоставленный сотрудник УФСИН увез из колонии 329 сувенирных изделий. Все это он продавал через доверенного человека по впечатляющим ценам.
Полковник признал вину в предъявленных обвинениях еще на этапе следствия и был отпущен под домашний арест. В дальнейшем он был освобожден от замещаемой должности и уволен со службы в уголовно-исполнительной системе в связи с нарушением условий контракта.
Лямбирский районный суд был не слишком суров к бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ – Крамаренко приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 355 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
Афиша новогодних мероприятий в Саранске
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
Главный финансовый документ республики депутаты Госсобрания РМ одобрили единогласно
В Саранской мэрии обсудили ход вакцинации в трудовых коллективах
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Мордовии прекратили уголовное дело против владельца ресторана «Самовар» Самвела Мкояна
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной