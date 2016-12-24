В Мордовии принята госпрограмма по развитию мордовской культуры и национальных языков

27 декабря на заседании Правительства Мордовии премьер-министр Владимир Сидоров поручил всем министерствам и муниципалитетам в короткие сроки разработать дорожные карты по реализации поручений, данных Главой республики в Послании Госсобранию РМ.

На заседании утвердили государственную программу «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия». Включенные в госпрограмму мероприятия позволят создать условия для более широко использования мокшанского и эрзянского языков в информационном пространстве, увеличить число национальных культурных мероприятий, организовать выпуск учебников по изучению мордовских языков. Отметим, документ разработан по поручению Артёма Здунова.