В Мордовии принята госпрограмма по развитию мордовской культуры и национальных языков

Наркодилеры в тюремных робах
Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
27 декабря на заседании Правительства Мордовии премьер-министр Владимир Сидоров поручил всем министерствам и муниципалитетам в короткие сроки разработать дорожные карты по реализации поручений, данных Главой республики в Послании Госсобранию РМ.
На заседании утвердили государственную программу «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия». Включенные в госпрограмму мероприятия позволят создать условия для более широко использования мокшанского и эрзянского языков в информационном пространстве, увеличить число национальных культурных мероприятий, организовать выпуск учебников по изучению мордовских языков. Отметим, документ разработан по поручению Артёма Здунова.
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Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
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