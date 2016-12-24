Пули сразили водителя и пассажира

В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»

Как сообщает МВД по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела о расстреле двух человек в Зубовой Поляне. 3 февраля этого года 38-летний безработный Алексей Дадаев из охотничьего ружья выстрелил в своего знакомого предпринимателя 36-летнего Андрея Игонова и его работника 26-летнего Владимира Пилецкого. Предприниматель с тяжелыми ранениями был госпитализирован, а второй из мужчин скончался на месте расправы.

Как выяснили правоохранители, днем 3 февраля Андрей Игонов и трудившийся у него Владимир Пилецкий крепко выпили и решили съездить к Алексею Дадаеву с «воспитательными целями». Им показалось, что тот плохо выполнил порученное ему дело. Предприниматель Игонов занимается изготовлением срубов, монтировал их Владимир Пилецкий. А Дадаева время от времени мужчины привлекали к черновой работе - чистить производственную площадку от снега и мусора. Но оба ко времени поездки в гости прилично набрались, поэтому попросили приятеля подвести их на уазике.

В доме у Дадаева предприниматель и его коллега проводили беседу с провинившимся уборщиком также под рюмку-другую спиртного, и в конечном счете разговор пошел на повышенных тонах. Претензии по поводу плохо выполненной на площадке работы по расчистке от снега быстро переросли в грубые физические «внушения». Визитеры накинулись на Алексея и стали его избивать. Лицо жертвы быстро превратилось в кровавую маску.

«Били так, что думал: убьют, - сообщил сразу после инцидента Дадаев. - Я им говорю, согласен на все ваши условия, даже в полицию заявлять не буду, только прекратите».

Уставший ждать окончания встречи водитель УАЗа, тем временем, отдал Игонову ключи от машины и ушел по своим делам. Игонов и Пилецкий тоже засобирались восвояси, но на прощание пригрозили хозяину дома дополнительными неприятностями, а заодно пообещали обратить внимание и на 18-летнюю дочь Дадаева. Во время конфликта они зашли в комнату к девушке и стали самым недвусмысленным образом выражать свои намерения. Отец вмешался, и дочери удалось убежать из дома к бабушке. Когда визитеры наконец вышли ну улицу, их поджидал оставленный приятелем уазик. Но Игонов рассудил, что в пьяном виде садиться за руль опасно, и вызвал такси. Мужчины уже уселись в приехавшую машину, но потом опять передумали бросать уазик у дома Дадаева.

Андрей Игонов уселся за руль внедорожника, Владимир Пилецкий устроился рядом. Но они даже не успели тронуться с места - в этот момент из дома с охотничьим ружьем вышел Дадаев. По информации следствия, мужчина разрядил всю обойму патронов в своих оппонентов. Пять пуль насквозь прошили УАЗ. Одна из них угодила в голову Владимиру Пилецкому, еще одна разворотила грудь Андрею Игонову. «Хорошо, что я метров на 10 сдал назад от УАЗа, иначе и меня могло бы задеть, - вспоминал приехавший на вызов таксист. - Мужчина с ружьем выстрелил по внедорожнику 4-5 раз. Пули сразили водителя и пассажира, оба были без сознания. Срочно позвонил в «скорую» и полицию». Алексея Дадаева задержали, было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».