В Мордовии принят бюджет 2022 года

24 декабря на сессии Госсобрания РМ принят республиканский бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Он согласован с Минфином России, успешно прошел независимую публичную экспертизу, а также учитывает расходы на задачи, озвученные в Послании Главы РМ Артёма Здунова парламенту республики.

Основные характеристики бюджета

Исходя из прогноза социально-экономического развития, доходная часть республиканского бюджета в 2022 году составит 47 млрд. 891 млн. рублей, в 2023 году – 45 млрд. 80 млн. рублей и в 2024 году – 47 млрд. 53 млн. рублей. Расходы республиканского бюджета на 2022 год запланированы в сумме 48 млрд. 891 млн. рублей, на 2023 год – 44 млрд. 985 млн. рублей и на 2024 год – 44 млрд. 320 млн. рублей.

Бюджет 2022 года сформирован с дефицитом в размере 1 млрд. рублей, источник его финансирования – реальные остатки денежных средств на едином счете бюджета за счет поступивших в 2021 году дополнительных доходов. Такой резерв собственных средств в республике сформирован впервые и будет направлен на финансовое обеспечение первоочередных расходов. Бюджет на 2023 и 2024 годы с учетом требований Минфина России сформирован с профицитом в размере 95 млн. рублей и 2 млрд. 732 млн. рублей соответственно.

Расходная часть республиканского бюджета сформирована исходя из безусловного исполнения действующих социально-значимых расходных обязательств. В 2022 году предусмотрено финансирование 28 государственных программ в общей сумме 46 млрд. 199 млн. рублей. На реализацию национальных проектов планируется направить 16 млрд. 78 млн. рублей.

Кроме того, 2022 год будет отправной точкой реализации Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 – 2026 годы, в рамках которой запланированы средства федерального бюджета в сумме 1 млрд. рублей ежегодно.

Cоциально значимые расходы

Бюджетные ассигнования на социально значимые расходы в 2022 году составят 26 млрд. 517 млн. рублей - это 54 % всего объема расходов.

Расходы на социальную политику запланированы в сумме 11 млрд. 203 млн. рублей (23 % всего объема расходов), в том числе на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 6 млрд. 222 млн. рублей.

Здесь же предусмотрены средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 3 млрд. 369 млн. рублей, что составляет 6,9 % общего объема расходов бюджета.

На улучшение жилищных условий жителей республики предусмотрено 371 млн. рублей, из них: на обеспечение жильем молодых семей – 49,5 млн. рублей, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 12,7 млн. рублей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 53,7 млн. рублей, на представление социальных выплат гражданам для частичного погашения ипотечных кредитов и компенсации части процентов –150,7 млн. рублей.

Расходы на образование составят 8 млрд. 337 млн. рублей (17 % от бюджета).

В 2022 году планируется повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с параметрами, определенными в указах Президента РФ 2012 года (107,6% к уровню 2021 года).

Продолжится реализация президентских инициатив в сфере образования. Так, на обеспечение учащихся начальных классов школ бесплатным горячим питанием предусмотрено 291 млн. рублей.

На обеспечение вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрено 318 млн. рублей, учреждений СПО - 41 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента РФ, с 2022 года начнется реализация федеральной программы по капитальному ремонту школ. Мордовия на эти цели уже в 2022 году планирует получить 700 млн рублей на капитальный ремонт 12 зданий.

Объем финансирования отрасли здравоохранения (без учета платежей за неработающее население) составит в следующем году почти 3 млрд. 934 млн. рублей. Большое внимание уделяется обеспечению населения льготными лекарствами. На эти цели планируется направить 740 млн. рублей.

Стоит отметить, что в проекте бюджета предусмотрены 43 млн. руб. рублей для обеспечения детей инвалидов с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного отслеживания уровня глюкозы в крови.

Продолжится работа по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, она включает капитальный ремонт медицинских организаций и оснащение их современным оборудованием и автомобильным транспортом. В 2022 году на это планируется направить более 500 млн. рублей.

Строительство

На строительство объектов республиканской собственности (без строительства и реконструкции автомобильных дорог) в 2022 году предусмотрено 2 млрд. 122 млн. рублей.

Речь идет, например, о продолжении строительства школы на 1450 мест в районе ул. Тавлинская набережная в Саранске (754,9 млн. рублей, ввод в эксплуатацию в 2022 г.) и строительстве Краснослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов ( 539,5 млн. рублей).

Запланировано строительство следующих объектов:

- социокультурный центр в р.п. Атяшево (197,4 млн. рублей);

- Региональный центр по велоспорту ВМХ и техническим видам спорта (143,5 млн. рублей);

- пансионат в г. Ковылкино (135,8 млн. рублей);

- реконструкция лыжно-биатлонного комплекса СШОР по зимним видам спорта (87 млн. рублей);

- обеспечение инженерной инфраструктурой (сети водоснабжения и водоотведения) площадки, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки с комплексным обустройством территории, расположенной вдоль автомобильной дороги «Восточный обход г. Саранска» на 2-ом км от развязки «Клеверный лист», южнее Ботанического сада до п. Пушкино ( 68,6 млн. рублей);

- строительство детской поликлиники в Рузаевке (129,2 млн. рублей).

Особо стоит отметить, что в 2022-2023 годах будет продолжено строительство «долгостроя» еще с 90-х годов – Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II вида (66,2 млн. рублей).

Расходы на поддержку дорожного хозяйства сформированы в сумме 9 млрд. 342 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 3 млрд. 166 млн. рублей, а с учетом дополнительно выделенных средств из федерального бюджета и остатка на счете республиканского бюджета, расходы на дорожное хозяйство в 2022 году превысят 10 млрд. рублей.

На реализацию мероприятий в области сельского хозяйства в следующем году предполагается направить 1 млрд. 690 млн. рублей. Средства пойдут на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в 2022 году в сумме 627 млн. рублей, также на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в 2022 году в сумме 282 млн. рублей.

Финансовая помощь местным бюджетам, как и прежде, предусмотрена в объеме, обеспечивающим сбалансированность бюджетов муниципальных образований и снижение рисков неисполнения социально значимых и первоочередных расходных обязательств муниципальных образований.

Общий объем расходов на представление межбюджетных трансфертов в 2022 году планируется в сумме 13 млрд. 159 млн. рублей. Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований составит 1 млрд. 74 млн. рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований - 889 млн. рублей.

Продолжит своё действие механизм стимулирования самообложения граждан. Объем трансфертов по этой программе в 2022-2024 гг. составит 10 млн. рублей ежегодно.

О государственном долге

В текущем году предпринят ряд мер, направленных на стабилизацию долговой нагрузки, она сейчас ясна и урегулирована в среднесрочной перспективе. В частности осуществлена реструктуризация задолженности перед федеральным бюджетам по кредитам, привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета для замещения дорогих рыночных заимствований, погашены облигационные займы. С кредиторами республики проводится плодотворная работа по снижению процентных ставок по привлеченным заимствованиям. Кредитный рейтинг республики в 2021 году повышен на 3 ступени, с негативного до стабильного.

Расходы на обслуживание государственного долга Мордовии в 2022 году запланированы в объеме 554,3 млн рублей что существенно ниже расходов 2021 г (снижение на 54% или 656,9 млн рублей, снижение по отношению к 2020 году на 1653,1 млн рублей).