Активисты Народного фронта передали детям новогодние подарки

Народный фронт в Республике Мордовия при активном участии Мордовской республиканской общественной организации «Спортивный клуб «Терентич Тим» исполнил заветные мечты более 100 детей. Среди них мальчики и девочки, находящиеся на длительном лечении в Республиканском противотуберкулезном диспансере, воспитанники Ялгинского детского дома-школы Октябрьского района Саранска, Шейн-Майданской школы-интерната Атяшевского района, Кочелаевской школы-интерната Ковылкинского района.

Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции Народного фронта «Новогоднее чудо».

Мальчики и девочки, написавшие письма Деду Морозу и Снегурочке, получили разные подарки, о которых давно мечтали: наушники, интерактивные игры, конструкторы, игрушки.

«Начиная с 2016 года Народный фронт ежегодно проводит акцию «Новогоднее чудо», и с каждым разом к ней присоединяется все больше неравнодушных людей. Я думаю, что это прекрасная традиция в преддверии новогодних праздников. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто изъявил желание поздравить с Новым 2022 годом тяжелобольных детей, а также ребят, проживающих в детских домах и домах-интернатах», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия, директор правления спортклуба МРОО «Терентич Тим» Игорь Еремкин.

Всероссийская акция «Новогоднее чудо» в Республике Мордовия продолжается. Общественники приглашают парикмахеров, мастеров по маникюру, бровям, ресницам, макияжу, тренеров по различным видам спорта, танцам и сплочению команд, стилистов, музыкантов, аниматоров детских праздников, фотографов и других мастеров своего дела безвозмездно поучаствовать в добром проекте.