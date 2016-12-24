Послание Главы Республики Мордовия будет транслироваться в прямом эфире

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Глава Мордовии Артём Здунов 24 декабря обратится с Посланием Государственному Собранию РМ. Заседание состоится в 10:00 часов в Республиканском дворце культуры.
В прямом эфире Послание Главы Мордовии покажут телеканалы «Народное телевидение Мордовии», «ТелеСеть Мордовии» и «Мордовия 24».
Также трансляция будет доступна в официальных пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях и на интернет-ресурсах телеканалов.
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