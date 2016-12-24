Праздник к нам приходит

Афиша новогодних мероприятий в Саранске

25 декабря

Советская площадь — Новогодний проект «Новый год по-новому!»

16:45-18:15 — «Открытие Главной ёлки»:

— Шоу-парад Дедов Морозов и Снегурочек

— «ТАНЦУЮЩАЯ ЁЛКА» - новогодняя дискотека для детей с участием сказочных героев

— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява

— Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях

— Зажжение Главной елки

— «СНЕГОДРАЙВ» - диско-программа для подростков

— «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад

— Открытие Резиденции Деда Мороза

Площадь по ул. Коваленко

Площадь по ул. М. Расковой

Площадь по ул. Гожувской

18:00-19:00 — «Открытие ёлки-2022»

— Новогодние старты #СПОРТLIFE

— Игровая программа «ПОЛОСАТЫЙ НОВЫЙ ГОД»

— Встреча Деда Мороза и Снегурочки

— «ICE-ICE-PARTY» - новогодняя дискотека на свежем воздухе для подростков с участием Деда Мороза и Снегурочки

26 декабря – 30 декабря

Советская площадь

17:00-20:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка

26 декабря — 18:00-19:00 — «Папа, мама, елка, я – новогодняя семья!» - командные эстафеты для всей семьи

27 декабря — 17:00-18:00 — «На старт, внимание, Новый год!» - новогодние спортивные игры

28 декабря — 18:00-19:00 — «СемьЯ» - новогодний забег-соревнование

29 декабря — 18:00-19:00 — «Новогодний движ» - марафон спортивных игр

30 декабря — 16:00- 17:00 — «RETRO - FM» — Event-проект с радиостанцией «Русское радио»

18:00-19:00 — «Ёлка в кроссовках» - новогодние веселые старты среди детей

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (Терем Деда Мороза)

17:00-19:00 — Резиденция национального Деда Мороза

— Акция «ЁЛОЧКА ЖЕЛАНИЙ»

— «TV С ДЕДОМ МОРОЗОМ» - сеанс одновременных поздравлений

— «НЕОБЫЧАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО НОВОГОДНИМ ТРАДИЦИЯМ» - марафон игр народов Мордовии

— «#ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 2022» - фото-локация

Микрорайоны города (Торговые центры, общественный транспорт, центральные улицы и площади микрорайонов)

12:00-14:00, 17:00-19:00 — Новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки на улицах города

Площадь по ул. М. Расковой

Площадь по ул. Гожувской

Площадь по ул. Коваленко

17:00-19:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка

Дворец культуры городского округа Саранск

17:00-19:00 — Резиденция национального Деда Мороза

Новогодний проект «БРЕНД МОРОЗ»:

— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява

— Музыкальная этно-завалинка

— Танцевальный этно-батл

— Фото-локация «МОРОЗНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»



31 декабря

Советская площадь

15:00 — Новогодняя Олимпиада по зимним видам спорта #СПОРТLIFE

16:00 — «#МузыкаНовогоГода» - концерт-шоу

17:00 — «В Новый год с музыкой NON-STOP» - концерт театра песни «Росичи»

18:10 — «Салют, Саранск!» - музыкальное свето-пиротехническое представление

18:20 — «Новый год и все, все…все!» - концерт Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»

19:30-21:00 — «Диско - Ёлка» - новогодний танцевальный шоу-проект

Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Праздник пожеланий и надежд»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30- 21:00 — «Спой по-новому» - новогодний кавер

Площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Ирония судьбы или с Новым годом, Пролетарский!»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30- 21:00 — «PROНовый год» - музыкальное ассорти

Площадь по ул. Гожувской (Октябрьский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Новый год must go on!»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30-21:00 — «Музыка снежной зимы» - новогодний песенный марафон

Концертная площадка п. ТЭЦ – 2

17:00 — «В день последний декабря…» - праздничный концерт

Площадь возле Дома культуры р. п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 29

19:00 — «А у нас новый год! Ёлка в гости зовет!» - праздничная новогодняя программа

Дом культуры с. Зыково

19:00 — «Когда часы 12 бьют» - новогодняя феерия



1 – 9 января

Советская площадь

17:00 – 21:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка



1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 января

Площадь по ул. М.Расковой

Площадь по ул. Гожувской

Площадь по ул. Коваленко

17:00-21:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка



3 января

Советская площадь

16:00 — Молодежный проект «Fashion вечеринка», Зажигательный «Диско-данс» от Танцующего города

15:00 — «Морозные затеи» - веселые старты



4 января

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

Парк Ленинского района

Экопарк

День волонтерского движения, «Мороз Fest» - волонтерский пикник:

— Лига креативных игр

— Мега-квесты

— Смех-тайм

— Спринт-конкурсы



5 января

Городской день здоровья

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

Парк Ленинского района

Стадион «Саранск»

Экопарк

11:00- 13:00 — «Всей семьёй – к здоровью» - активный отдых для детей и родителей:

— «НовогодитьздорОво» - новогодняя зарядка от Деда Мороза и Снегурочки

— Бесконтактные игры и конкурсы

— Спортивные состязания