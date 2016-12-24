Праздник к нам приходит

Брать стали больше
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Афиша новогодних мероприятий в Саранске
25 декабря
Советская площадь — Новогодний проект «Новый год по-новому!»
16:45-18:15 — «Открытие Главной ёлки»:
— Шоу-парад Дедов Морозов и Снегурочек
— «ТАНЦУЮЩАЯ ЁЛКА» - новогодняя дискотека для детей с участием сказочных героев
— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява
— Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях
— Зажжение Главной елки
— «СНЕГОДРАЙВ» - диско-программа для подростков
— «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад
— Открытие Резиденции Деда Мороза
Площадь по ул. Коваленко
Площадь по ул. М. Расковой
Площадь по ул. Гожувской
18:00-19:00 — «Открытие ёлки-2022»
— Новогодние старты #СПОРТLIFE
— Игровая программа «ПОЛОСАТЫЙ НОВЫЙ ГОД»
— Встреча Деда Мороза и Снегурочки
— «ICE-ICE-PARTY» - новогодняя дискотека на свежем воздухе для подростков с участием Деда Мороза и Снегурочки
26 декабря – 30 декабря
Советская площадь
17:00-20:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка
26 декабря — 18:00-19:00 — «Папа, мама, елка, я – новогодняя семья!» - командные эстафеты для всей семьи
27 декабря — 17:00-18:00 — «На старт, внимание, Новый год!» - новогодние спортивные игры
28 декабря — 18:00-19:00 — «СемьЯ» - новогодний забег-соревнование
29 декабря — 18:00-19:00 — «Новогодний движ» - марафон спортивных игр
30 декабря — 16:00- 17:00 — «RETRO - FM» — Event-проект с радиостанцией «Русское радио»
18:00-19:00 — «Ёлка в кроссовках» - новогодние веселые старты среди детей
Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (Терем Деда Мороза)
17:00-19:00 — Резиденция национального Деда Мороза
— Акция «ЁЛОЧКА ЖЕЛАНИЙ»
— «TV С ДЕДОМ МОРОЗОМ» - сеанс одновременных поздравлений
— «НЕОБЫЧАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО НОВОГОДНИМ ТРАДИЦИЯМ» - марафон игр народов Мордовии
— «#ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 2022» - фото-локация
Микрорайоны города (Торговые центры, общественный транспорт, центральные улицы и площади микрорайонов)
12:00-14:00, 17:00-19:00 — Новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки на улицах города
Площадь по ул. М. Расковой
Площадь по ул. Гожувской
Площадь по ул. Коваленко
17:00-19:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка
Дворец культуры городского округа Саранск
17:00-19:00 — Резиденция национального Деда Мороза
Новогодний проект «БРЕНД МОРОЗ»:
— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява
— Музыкальная этно-завалинка
— Танцевальный этно-батл
— Фото-локация «МОРОЗНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»
31 декабря
Советская площадь
15:00 — Новогодняя Олимпиада по зимним видам спорта #СПОРТLIFE
16:00 — «#МузыкаНовогоГода» - концерт-шоу
17:00 — «В Новый год с музыкой NON-STOP» - концерт театра песни «Росичи»
18:10 — «Салют, Саранск!» - музыкальное свето-пиротехническое представление
18:20 — «Новый год и все, все…все!» - концерт Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»
19:30-21:00 — «Диско - Ёлка» - новогодний танцевальный шоу-проект
Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Праздник пожеланий и надежд»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30- 21:00 — «Спой по-новому» - новогодний кавер
Площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Ирония судьбы или с Новым годом, Пролетарский!»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30- 21:00 — «PROНовый год» - музыкальное ассорти
Площадь по ул. Гожувской (Октябрьский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Новый год must go on!»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30-21:00 — «Музыка снежной зимы» - новогодний песенный марафон
Концертная площадка п. ТЭЦ – 2
17:00 — «В день последний декабря…» - праздничный концерт
Площадь возле Дома культуры р. п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 29
19:00 — «А у нас новый год! Ёлка в гости зовет!» - праздничная новогодняя программа
Дом культуры с. Зыково
19:00 — «Когда часы 12 бьют» - новогодняя феерия
1 – 9 января
Советская площадь
17:00 – 21:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 января
Площадь по ул. М.Расковой
Площадь по ул. Гожувской
Площадь по ул. Коваленко
17:00-21:00 — «Хиты от диджея Мороза» - музыкальная аудиооткрытка
3 января
Советская площадь
16:00 — Молодежный проект «Fashion вечеринка», Зажигательный «Диско-данс» от Танцующего города
15:00 — «Морозные затеи» - веселые старты
4 января
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
Парк Ленинского района
Экопарк
День волонтерского движения, «Мороз Fest» - волонтерский пикник:
— Лига креативных игр
— Мега-квесты
— Смех-тайм
— Спринт-конкурсы
5 января
Городской день здоровья
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
Парк Ленинского района
Стадион «Саранск»
Экопарк
11:00- 13:00 — «Всей семьёй – к здоровью» - активный отдых для детей и родителей:
— «НовогодитьздорОво» - новогодняя зарядка от Деда Мороза и Снегурочки
— Бесконтактные игры и конкурсы
— Спортивные состязания
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