Меркушкина не выпустили на Новый год из СИЗО

В уголовном деле бывшего Министра целевых программ РМ появился новый эпизод

22 декабря Ленинский суд Саранска вновь встал на сторону следственных органов и продлил срок содержания под стражей бывшему Министру целевых программ РМ 43-летнему Алексею Меркушкину.

Носитель известной в Мордовии фамилии, как и прежде фигурирует на процессе в качестве председателя Совета директоров ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Ему инкриминируется дача взятки в сумме более 7 миллионов рублей руководителю Национального банка по РМ Тренькину. Это «подношение» должно было спасти в 2015 году нужный семье Мордовпромстройбанк. Плюс - обвинение за продажу республике по искусственно завышенной стоимости «МордовЭкспоЦентра» за 271 миллион рублей (по этому эпизоду Меркушкина судят с Гришиным и Мазовым).

Опять же, теперь следствие считает, что именно Алексей Меркушкин «направлял» первого вице-премьера Правительства РМ Владимира Мазова, чтобы тот выдавал генеральному директору Корпорации развития РМ разорительные указания. Корпорация заключала в интересах этой руководящей парочки сделки, принесшие ей ущерб на сумму более 43 миллионов рублей.

Следствием также проверяются сведения, изложенные в досудебных соглашениях о сотрудничестве других лиц, причастных к совершению преступлений. Например, о причастности Алексея Меркушкина к обстоятельствам сделок по продаже долей в уставном капитале ООО «Непес Рус» и ООО «Надежда», повлекших имущественную выгоду подконтрольным Меркушкину и Гришину юридическим лицам и причинение имущественного ущерба Республике Мордовия. А также, о даче Мазову и Тренькину взяток в виде выгодных условий приобретения недвижимого имущества.

В судебном заседании следователь и прокурор настаивали о продлении Меркушкину срока содержания под стражей. В обоснование следователь указал, что работа над уголовным делом представляет особую сложность, обусловленную давностью преступлений, необходимостью допроса значительного числа лиц и производством большого количества следственных действий на территории нескольких субъектов России, проведением сложных и длительных экспертных исследований.

Алексей Меркушкин и его защитники, понятное дело, возражали против такого решения суда – они заявляли о неэффективности предварительного следствия и говорили об отсутствии доказательств вины высокопоставленного фигуранта. Разумеется, они просили избрать более мягкую меру пресечения.

Суд изучил представленные материалы и пришел к выводу, что позиция следствия более убедительна. С момента задержания число уголовных «претензий» к Меркушкину не уменьшилось, напротив, в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге, срок содержания под стражей ему был продлен по 28 марта 2022 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.