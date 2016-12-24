Трамплин для молодых специалистов

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Выпускники мордовского университета смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска
Врио Главы Саранска Илья Соколов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Дмитрием Глушко.
Основным вопросом совещания стало взаимодействие с университетом. Достигнута договоренность, что Администрация города и подведомственные ей структурные подразделения станут базой для прохождения практики студентов ВУЗа. Сотрудничество в таком формате позволит молодым людям ознакомиться с особенностями городского хозяйства и экономики, вникнуть в основные вопросы жизнедеятельности города.
«Наиболее способные выпускники смогут войти в кадровый резерв Администрации Саранска и, конечно, получить работу у нас. Нам нужны способные, креативно мыслящие люди с компетенциями в области урбанистики - городской среды, градостроительства», - подчеркнул врио Главы Саранска.
Илья Соколов поддержал инициативу Дмитрия Глушко о создании на экономическом факультете МГУ им. Н.П. Огарёва лаборатории «Городская экономика», на базе которой будут проводиться семинары, круглые столы и реализовываться совместные проекты по ключевым направлениям городского хозяйства.
Кроме этого, в ближайшее время будет создана рабочая группа из числа студентов профильных факультетов мордовского университета, которые будут задействованы в актуализации и усовершенствовании интерактивной карты Саранска.
В совещании также приняли участие руководители профильных структурных подразделений Администрации города.
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