На XX Съезде Партии «Единая Россия» отметили важность волонтерской помощи

В период пандемии «Единая Россия» организовала волонтерские центры во всех регионах, включая Мордовию. Добровольцы оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам по всей стране, доставляя на дом продукты и лекарства. В число волонтеров также входят члены партии и депутаты.

«Единая Россия» привлекла к всеобщей борьбе с коронавирусом больше 100 тысяч человек.

«Добровольцы обработали почти один миллион семьсот обращений на «горячую линию», – рассказал Дмитрий Медведев. – Эти обращения поступали и до сих пор поступают в огромном количестве. Волонтеры-медики отработали более миллиона смен в поликлиниках и больницах. Одновременно «Единая Россия» организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов. Более 500 млн рублей мы направили на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Мы собрали и вручили тысячи компьютеров, планшетов для нуждающихся семей с детьми-школьниками, которые перешли учиться «на удаленку». На эти средства сначала закупали и аппараты ИВЛ для больниц в определенных отдаленных регионах, машины скорой помощи и реанимации, легковые автомобили для поездок врачей к пациентам».

В Мордовии региональный волонтерский штаб начал работать с 26 марта прошлого года. За прошедшее время отработано 2448 обращений. В районах республики развернуты 25 штабов. Жителям Мордовии оказывают помощь 423 волонтера.