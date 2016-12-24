Члены «Единой России» из Мордовии принимают участие в съезде партии

В недавно стартовавшем 3 этапе XX Съезда «Единой России» принимает участие делегация из нашей республики. В их числе Глава Мордовии Артём Здунов, член Высшего совета партии Владимир Волков, член Генерального совета партии, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Петр Тултаев, руководитель Регионального исполнительного комитета МРО Партии Станислав Тиньгаев, заместитель Председателя Государственного Собрания РМ, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании РМ Наталья Долматова.

Также в делегацию вошли члены партии: директор «Детской пищевой станции» Сергей Киреев, директор «Центра образования «Тавла» - СОШ № 17» Светлана Лиманская, директор «Мордовской республиканской станции переливания крови» Ольга Македонская, директор по безопасности «Мясо перерабатывающий комплекс «Атяшевский» Михаил Подмарев, директор «Агросоюз-Красное сельцо» Алексей Федьков.