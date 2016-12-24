В 2022 году Саранск примет первую международную европейскую олимпиаду по астрономии

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Глава Мордовии Артём Здунов 2 декабря провёл совещание по подготовке и проведению в Саранске в 2022 году первой международной европейской астрономической олимпиады. Решение о проведении этого турнира в столице Мордовии было принято Министерством просвещения России на основе предложения руководителя сборной команды страны по астрономии и астрофизике Бориса Эскина.
Глава республики, открывая совещание, напомнил, что с 14 по 21 ноября в Колумбии проходила 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике.
«Поздравляю руководителя сборной команды России Бориса Борисовича Эскина и всех ребят с высоким результатом: восемь золотых медалей и две серебряные, - сказал Артём Здунов. - Особую гордость вызывает тот факт, что среди победителей и призеров олимпиады – ученики республиканского лицея для одаренных детей. В составе основной команды золотую медаль получил Илья Беспятый, в гостевой команде золото у Максима Пермякова, серебряная медаль – у Максима Раменского. Кроме того, Максим Пермяков признан абсолютным победителем олимпиады».
Представитель Минпросвещения России Анна Тимофеева по видеосвязи отметила большой вклад республиканского лицея для одаренных детей в развитие олимпиадного движения.
«Лицей замечательный, он не просто выпускает умнейших детей, но и обладает колоссальной методической базой. Мы очень рады взаимному сотрудничеству с Мордовией при подготовке предстоящей олимпиады. Республика особенно достойна стать местом ее проведения!», - сказала она.
О том, как республика будет готовиться к проведению этого крупного мероприятия, на совещании доложила и.о. Министра образования Мордовии Елена Солдатова. «В республике накоплен определеный опыт проведения олимпиад различного уровня, - отметила она. - В частности, несколько лет подряд у нас проводился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в том числе и по астрономии. А вчера вышел приказ Минпросвещения России о проведении в Мордовии в 2022 году заключительного этапа Всероссийской олимпиады по математике».
Поэтому опыт региона будет востребован и при организации международного астрономического турнира.
Как подтвердил по видеосвязи руководитель сборной команды РФ по астрономии и астрофизике Борис Эскин, возможности у Саранска очень серьёзные, и они соответствуют уровню международных олимпиад.
Глава Мордовии подчеркнул: необходимо максимально ответственно подойти к работе по подготовке турнира, на который могут приехать представители 22 стран. В ближайшее время будет утверждён состав оргкомитета международной олимпиады.
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