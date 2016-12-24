«Эпидемиологическая ситуация крайне негативная»

Врио Главы Саранска Илья Соколов 30 ноября провел расширенное заседание Совета предпринимателей при Администрации города. На встрече обсуждался ход вакцинации в трудовых коллективах.



«Эпидемиологическая ситуация в Саранске крайне негативная». Вакцинация идет медленными темпами. Я сам за последние два месяца потерял родных мне людей. Они тоже не верили в действенность вакцины, надеялись на то, что переболеют в легкой форме. К сожалению, эта болезнь не жалеет никого. Никакие силы и средства не помогают вытащить человека, если коронавирус оказывается сильнее. Вакцинация – действенный способ защиты от этой болезни», – сказал в начале совещания Илья Соколов.



Для того, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, до 15 декабря нужно привить минимум 80% от взрослого населения, а в трудовых коллективах этот показатель должен быть выше. Врио Главы Саранска подчеркнул, что пока в столице Мордовии первым компонентом привито 78%, а вторым – 70% от плановых показателей.



В некоторых трудовых коллективах процент вакцинации очень низкий. Руководителям нужно усилить разъяснительную работу. При необходимости врачи, мобильные пункты вакцинации могут выехать на предприятие. Администрация города готова оказать всяческое содействие в этом.



«Хочу поблагодарить организации, которые ответственно подошли к вакцинации. Есть такие предприятия, которые достигли 100% или имеют высокий уровень вакцинации - свыше 90%», – сказал Илья Соколов.



Представители предпринимательского сообщества отметили, что собственникам бизнеса надо использовать свои лидерские качества, чтобы убедить трудовые коллективы в вакцинации, показать личный пример.