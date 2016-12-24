Активисты Народного фронта Мордовии подвели итоги работы

В Саранске 30 ноября состоялась региональная конференция Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия. На ней мордовские общественники подвели итоги работы и утвердили общественные предложения по эффективному исполнению в регионе «майского указа» Президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина. Также были обсуждены вопросы повышения качества жизни жителей региона.

По результатам мероприятия в адрес органов исполнительной власти сформулированы общественные предложения, которые всегда активно рассматриваются и учитываются органами власти. В ближайшее время они будут переданы Главе региона Артему Здунову.

Народный фронт в Республике Мордовия предлагает, например, при наличной оплате жилищно-коммунальных услуг наладить систему приемов платежей от населения без взимания банковской комиссии.

Кроме того, общественники просят обратить внимание властей на проблему недостаточного освещения улиц в темное время суток, особенно в сельской местности, и разработать комплекс мер по ее разрешению. С данной проблемой жители нашей республики обращались на Прямую линию Президента России. Например, в 2020 г. - жители улицы Выселской с. Никольское Торбеевского района, в 2021 г. - улицы Московская с. Мордовское Давыдово Кочкуровского района, с. Отрадное Чамзинского района. Активно велось и обсуждение этой темы в социальных сетях.

В целях повышения ответственности за качество строительства и ремонта автомобильных дорог представители Народного фронта предлагают ввести персональную ответственность для лиц, отвечающих за приемку дорог. Региональному Упрдору и администрациям муниципальных образований совместно с общественными организациями проводить рейды по проверке состояния гарантийных автомобильных дорог и контроля исправления дефектов за счет средств подрядчика.

В своих предложениях общественники также просят обеспечить полную рекультивацию саранского полигона бытовых отходов, расположенного в 5 км севернее села Аксеново Лямбирского района. Жители Саранска и близлежащих к полигону населенных пунктов несколько лет жалуются на неприятный запах, который периодически возникает вследствие самовозгорания отходов.

На итоговой конференции избраны члены регионального штаба, ревизионной комиссии и делегаты очередного съезда движения от регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Мордовия.