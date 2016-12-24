В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед

«В Республике Мордовия сотрудник дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» Владимир Пятыркин спас 11-летнего мальчика, который провалился под лед.

В выходной день Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его товарищ катался на коньках и провалился под лед. Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который находился по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Я понял, что выбраться самостоятельно мальчик не сможет: глубина водоема составляет около трех метров, к тому же на ногах у него были тяжелые коньки. Я пытался ползти по льду, однако он моментально ломался. Тогда я очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка», – рассказал Владимир Пятыркин.

Спасательная операция заняла несколько минут. Вытащив ребенка на берег, сотрудник полиции осмотрел и переодел его, после чего отвез домой и передал бабушке. Женщина поблагодарила оперативного дежурного за отважный поступок, в результате которого жизнь ее внука удалось спасти.

В настоящее время решается вопрос о поощрении Владимира Пятыркина, проявившего высокий профессионализм и решительность в экстремальной ситуации.