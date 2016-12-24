Саранск поборется за киберсоревнования «Futurous - игры будущего»

Во время своего недавнего рабочего визита в Мордовию вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко обсудил с Главой республики Артёмом Здуновым развитие в регионе киберспорта.

«У региона большие перспективы по развитию киберспорта. Сотни молодых людей проявляют к нему интерес. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора «Futurous – игры будущего», которые пройдут в 2023 году. Отбор будет вестись на конкурсной основе, итоги подведем в мае следующего года. Одной из площадок проведения игр в Саранске может стать Универсальный спортивный зал», - отметил Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас мы планируем подать заявку, - заявил на днях Министр спорта и молодёжной политики РМ Александр Савилов. - Для проведения «Игр будущего» будет использована имеющаяся инфраструктура городов, а именно спортивные объекты, концертные залы, выставочные павильоны. В общем всё, что можно адаптировать для проведения международного турнира по инновационным технологичным видам спорта. Я считаю, что в столице Мордовии всё это есть. И теперь Саранск имеет возможность стать киберспортивной столицей России».

Предполагается, что «Futurous – игры будущего» будут проходить в 3-4 городах-организаторах на протяжении 9 дней. Участие в них примут 1500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей. В свою очередь, Глава республики Артём Здунов отметил, что если игры пройдут в Саранске, то в столице Мордовии также будет организован фестиваль киберспорта и новых профессий «Киберстарт» с совмещенной деловой и развлекательной программой.

Напомним, в Мордовии действует своя Федерация компьютерного спорта. При поддержке компании «Байтэкс» в Саранске уже проводились региональные и локальные киберспортивные турниры. В результате инфраструктура региона показала свою полную готовность к проведению масштабных киберспортивных мероприятий.