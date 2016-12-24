Дело «Газконтроля»

Репортер

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии

В Саранске в суд передано уголовное дело по одному из сотрудников пресловутой фирмы «Газконтроль» - 26-летнему жителю Нижнего Новгорода, «сподвижнику» директора организации Линара Айбедуллова. Парень заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассчитывая отделаться щадящим приговором. Как известно, сотрудников «Газконтроля» обвиняют в масштабном мошенничестве в составе организованной группы – по этой статье им «светит» до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Молодые люди «впаривали» пенсионерам газовые сигнализаторы по диким ценам, считая это надувательство обычной предпринимательской деятельностью.

В августе 2019 года в столице Мордовии сотрудники силовых ведомств провели операцию по задержанию сотрудников «Газконтроля» по подозрению в мошенничестве. Во время обыска в офисе организации было найдено множество бланков договоров с данными нескольких тысяч жителей республики, а также удостоверения и наличные деньги в сумме около 300 тысяч рублей.

На прошедшем тогда брифинге для журналистов правоохранители заявили, что документирование преступной деятельности «газовщиков»-мошенников проводилось оперативниками несколько месяцев. Как установили полицейские, руководитель  «Газконтроля» Линар Айбедуллов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности являлось распространение кредитных карт одного из банков, но более прибыльной оказалась перспектива продажи газовых приборчиков по заоблачным ценам. Он арендовал офисное помещение в Саранске, обучил способам обмана нанятых им работников и руководил их действиями.

Сотрудники фирмы приходили в квартиры к жителям Саранска и районов республики (в основном это были люди преклонного возраста), представлялись сотрудниками газовой службы и начинали «втирать» про опасности утечек газа. Визитеры облачались в форму, мало отличимую от спецодежды официальных газовщиков, а при себе имели удостоверения с убедительными печатями. Запудрив мозги пожилым людям, прыткие деятели втюхивали им устройства по ценам в десять раз превышающим их рыночную стоимость. Например, обманутым старикам продавали сигнализаторы загазованности за 6990 рублей и пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей, в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно.

Во всех случаях проводилась, так называемая проверка газового оборудования с последующей новой порцией газовых «страшилок». Доверчивые пенсионеры безропотно расставались с деньгами, лишь бы не оказаться жертвой смертоносных неисправностей.

По данным следствия, «Газконтроль» наживался на пожилых жителях республики больше полутора лет – с начала 2018 года и по август 2019-го. От преступных действий злоумышленников пострадали 753 человека, общая сумма причиненного ущерба превысила 4,3 миллиона рублей. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

Волонтеры добра

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»

Кадровый вопрос

Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»

«Золотые руки»

Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников

1
Заказать рекламу
1
1
1