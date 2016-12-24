Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии

В Саранске в суд передано уголовное дело по одному из сотрудников пресловутой фирмы «Газконтроль» - 26-летнему жителю Нижнего Новгорода, «сподвижнику» директора организации Линара Айбедуллова. Парень заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассчитывая отделаться щадящим приговором. Как известно, сотрудников «Газконтроля» обвиняют в масштабном мошенничестве в составе организованной группы – по этой статье им «светит» до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Молодые люди «впаривали» пенсионерам газовые сигнализаторы по диким ценам, считая это надувательство обычной предпринимательской деятельностью.

В августе 2019 года в столице Мордовии сотрудники силовых ведомств провели операцию по задержанию сотрудников «Газконтроля» по подозрению в мошенничестве. Во время обыска в офисе организации было найдено множество бланков договоров с данными нескольких тысяч жителей республики, а также удостоверения и наличные деньги в сумме около 300 тысяч рублей.

На прошедшем тогда брифинге для журналистов правоохранители заявили, что документирование преступной деятельности «газовщиков»-мошенников проводилось оперативниками несколько месяцев. Как установили полицейские, руководитель «Газконтроля» Линар Айбедуллов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности являлось распространение кредитных карт одного из банков, но более прибыльной оказалась перспектива продажи газовых приборчиков по заоблачным ценам. Он арендовал офисное помещение в Саранске, обучил способам обмана нанятых им работников и руководил их действиями.

Сотрудники фирмы приходили в квартиры к жителям Саранска и районов республики (в основном это были люди преклонного возраста), представлялись сотрудниками газовой службы и начинали «втирать» про опасности утечек газа. Визитеры облачались в форму, мало отличимую от спецодежды официальных газовщиков, а при себе имели удостоверения с убедительными печатями. Запудрив мозги пожилым людям, прыткие деятели втюхивали им устройства по ценам в десять раз превышающим их рыночную стоимость. Например, обманутым старикам продавали сигнализаторы загазованности за 6990 рублей и пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей, в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно.

Во всех случаях проводилась, так называемая проверка газового оборудования с последующей новой порцией газовых «страшилок». Доверчивые пенсионеры безропотно расставались с деньгами, лишь бы не оказаться жертвой смертоносных неисправностей.

По данным следствия, «Газконтроль» наживался на пожилых жителях республики больше полутора лет – с начала 2018 года и по август 2019-го. От преступных действий злоумышленников пострадали 753 человека, общая сумма причиненного ущерба превысила 4,3 миллиона рублей.