В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом

Глава Мордовии Артём Здунов 19 ноября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что в Мордовии наметилась небольшая стабилизация ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. «Ежедневно выявляется в среднем 165 новых случаев заражения – это много, выявляемость пока не снижается, но бурного роста уже нет, - сказал Глава Мордовии. – Мы видим, что ограничительные меры показывают свою эффективность. Особенно это видно по школьникам: во время каникул удалось прервать цепочку распространения инфекции. Но вот как удержать наметившуюся тенденцию к стабилизации?»

В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 1700 пациентов, свободно 20% коечного фонда. Однако при этом, как отметила вице-премьер Галина Лотванова, растет количество тяжелых больных. «Агрессивная циркуляция штамма приводит к тому, что сейчас у нас в стационарах находятся 118 человек с поражением легких 75%, 149 человек в реанимации, - сказала Галина Лотванова. – На ИВЛ – 118 человек – это в два раза больше, чем было во вторую волну».

Глава республики подчеркнул: руководителям органов власти, главам муниципалитетов, руководителям организаций необходимо обеспечивать неукоснительное соблюдение действующих защитных мер.

Важнейшим направлением работы в борьбе с инфекцией остается вакцинация, достижение коллективного иммунитета. В республике созданы все необходимые условия: бесперебойно работают прививочные пункты, создан достаточный запас вакцины. И если некоторые районы уже близки к завершению вакцинации, то в других ее темпы очень низкие: это Ичалковский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Краснослободский, Ромодановский районы. При этом трагедии с потерей близких людей от коронавируса коснулись, пожалуй, уже всех жителей республики.

«В этой ситуации каждый должен думать о своей семье, о коллективе, в котором работает. Сколько сводок приходит – люди теряют друзей, родственников, знакомых – это ужасно!» - сказал Артём Здунов.

При этом было отмечено, что в тех рабочих коллективах, где к вакцинации относятся дисциплинированно, заболеваемость инфекцией очень низкая. И сама болезнь протекает по-другому: человек лечится амбулаторно и до больничной койки дело не доходит. Эксперты едины во мнении: только массовая вакцинация поможет справиться с агрессивной волной коронавируса.