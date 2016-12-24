В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»

17 ноября традиционно отмечается «Международный день студентов». Именно в этот день в Республиканском дворце культуры были названы имена победителей республиканского конкурса «Студент года — 2021».

Среди обучающихся профессиональных образовательных организаций победителями признаны:

Победители в номинации «Творческая личность года» - Ерёмкина Людмила, студентка «Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности» и Синичкина Яна, студентка факультета среднего профессионального образования «Саранского кооперативного института Российского университета кооперации»

Победитель в номинации «Общественник года» - Мякотина Татьяна, студентка Ковылкинского аграрно-строительного колледжа.

Победитель в номинации «Профессионал года» - Гринин Владислав, студент Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.

Победитель в номинации «Спортсмен года» - Макаев Рамиль, студент Саранского медицинского колледжа.

Победитель в номинации «Староста года» - Гузнова Анастасия, студентка факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва

Победитель в номинации «Патриот года» - Волков Георгий, студент Саранского техникума энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева

Победитель в номинации «Председатель студенческого совета года» - Алексашина Анастасия, студентка факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва

Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования» - Аладов Андрей, студент Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.

Победители среди студентов организаций высшего образования:

Победитель в номинации «Интеллект года» - Курмакаева Алсу, студентка юридического факультета Средне-Волжского института филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

Победитель в номинации «Интеллект года» - Соколова Ольга, студентка естественно-технологического факультета Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева.

Победитель в номинации «Журналист года» - Мезяева Анастасия, студентка филологического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва.

Победитель в номинации «Иностранный студент года» - Махкамов Кадриддин, студент Медицинского института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва.

Победитель в номинации «Творческая личность года» - Мартьянова Елена, студентка Саранского кооперативного института Российского университета кооперации.

Победитель в номинации «Патриот года» - Саванина Кристина, студентка факультета психологии и дефектологии Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева.

Победитель в номинации «Спортсмен года» - Чепарева Эльвира, студентка факультета физической культуры Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева.

Победитель в номинации «Общественник года» - Джураев Валиджон, студент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва.

Победители в коллективных номинациях:

Победителем в коллективной номинации «Добровольческое объединение года» признано - объединение Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва - Студенческий медицинский отряд «iMedic», руководитель – Логашин Егор.

Победителем в коллективной номинации «Юридическое объединение года» признано - объединение Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва - Студенческое научное общество юридического факультета «Вердикт», руководитель – Сурков Алексей.

Победителем в коллективной номинации «Патриотическое объединение года» признано - объединение Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва - Поисковый отряд «Живая память», руководитель – Ульянов Даниил.

Победителем в коллективной номинации «Студенческое медиа года» признано - объединение Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва - Медиапроект «Студак», руководитель – Белова Светлана

Победителем в коллективной номинации «Студенческое научное общество года» признано - объединение Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева - Студенческое научное общество МГПУ, руководитель – Демяшкина Юлия.

Победителем в номинации Гран-при «Студент года» среди студентов организаций высшего образования признана - Вавилина Елена, студентка факультета истории и права «Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева».