Алексей Буйнов избран главой Краснослободского муниципального района

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17 ноября состоялась сессия Совета депутатов Краснослободского района. Главный вопрос повестки дня  - избрание главы Краснослободского муниципального района. Поддержку депутатов по итогам голосования получил Алексей Буйнов, который занимал должность руководителя района с 2019 года. Алексей Буйнов поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, выступая перед собравшимися, охарактеризовал Алексея Буйнова как энергичного и деятельного управленца: «Алексей Владимирович много делает для родного района, который во главе с ним добивается позитивных результатов. Вместе с тем, есть серьезные планы развития. Уже в ближайшие год – два предстоит реализовать проекты, связанные с обустройством общественных территорий, строительством и ремонтом жилья, объектов социальной инфраструктуры. Будет выполнен ряд экологических мероприятий».

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