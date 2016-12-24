В Саранске лейтенанта полиции наградили за многолетнее пополнение банка донорской крови

Социум

Главный врач Мордовской станции переливания крови Ольга Македонская вручила участковому уполномоченному саранского отдела полиции Максиму Зуеву грамоту за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Лейтенант полиции участвует в акциях по пополнению банка крови с 2014 года. За семь лет Максим Зуев стал донором 61 раз, 4 из которых были связаны со сдачей антиковидной плазмы.

Также Ольга Македонская вручила участковому рисунок девочки, которой переливание крови помогло справиться с тяжелой болезнью.

«Кровь, которую сдают наши доноры, распределяется на компоненты и передается в республиканские больницы для лечения тех, кто пострадал и от коронавирусной инфекции в том числе. Поэтому только благодаря Максиму Игоревичу удалось спасти более 100 человеческих жизней», - отметила главный врач Мордовской станции переливания крови.

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