В Мордовии планируется создать федеральный центр развития биотехнологий

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Глава Мордовии Артём Здунов 16 ноября в Москве встретился с руководством Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Обсуждались вопросы взаимодействия республики и научного центра по реализации проектов в сфере отраслевого питания. Напомним, Артём Здунов возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по направлению школьного питания, Мордовия в этом году начала активно заниматься этой темой, в августе в Саранске состоялся Всероссийский родительский форум по этой проблематике. В Мордовии планируется создать федеральный центр развития биотехнологий – это один из приоритетных проектов региона, одобренных Правительством страны.

В присутствии Главы Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МГУ имени Н.П. Огарева и Федеральным исследовательским центром питания. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в реализации совместных образовательных программ, поставили и.о. ректора университета Дмитрий Глушко и директор центра Дмитрий Никитюк.

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