Студенческие отряды откроют штабы в районах республики

Российские студенческие отряды до конца ноября откроют штабы в районах республики. В рамках комплексной программы развития студенческих отрядов «ТРУДКРУТ» штабы займутся трудоустройством молодежи, проживающей за пределами Саранска.

Комплексная программа «ТРУДКРУТ» дает возможность студентам районных колледжей и техникумов, местных филиалов ВУЗов и многим молодым людям в возрасте 17-35 лет получить первый трудовой опыт по нескольким направлениям. В настоящее время студенческие отряды Мордовии работают на территории всей России - в строительной отрасли, детских оздоровительных лагерях, поездах дальнего следования, медицинских учреждениях, сфере делового гостеприимства, а также на рыбопромысловых предприятиях Дальнего Востока.

Первоначально проект охватит молодежь Атяшевского, Ардатовского, Ичалковского, Краснослободского, Ковылкинского, Ромодановского, Рузаевского, Темниковского, Торбеевского районов. Штабы будут организованы на базе учреждений среднего-специального и высшего образования в районах республики. И займутся информированием о вакансиях, обучением рабочим профессиям, трудоустройством, развитием коммуникативных навыков, организацией внеучебной деятельности.

«Ежегодно РСО Мордовии трудоустраивает более 1500 человек - представителей молодежи. В основном это ребята, проживающие и обучающиеся в Саранске. Программа «ТРУДКРУТ» предоставляет равные возможности и для молодежи из районов Мордовии. Они могут получить первый трудовой опыт, навыки взаимодействия в команде, расширить круг общения и географию путешествий, а также это хорошая профилактика негативных проявлений среди молодежи», - отметил руководитель Мордовского регионального отделения МООО «РСО» Алексей Нагин.