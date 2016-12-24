В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением

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По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова Правительство республики совместно с ВТБ принимает меры для оперативного обслуживания граждан, получающих социальные карты.
С понедельника, 8 ноября, в Саранске на ул. Пролетарская, 39 (здание РДК) открывается временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением. В нём предусмотрено 30 окон для обслуживания посетителей. Пункт будет работать с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч.
Обращаем внимание, что ВЫДАЧА карт будет осуществляться только в этом пункте!
Все меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будут соблюдены.
Оформить заявление на новую карту можно без визита в офис – в онлайн-формате на сайте банка, а также в отделениях ВТБ по адресам: Саранск, пр. Ленина, 19; ул. Полежаева, 52; пр. 70 лет Октября, 77а; ул. Пролетарская, 39 (пункт выдачи в РДК); Рузаевка, Привокзальная площадь, 2.
Кроме того, для заказа карты можно обратиться в любой из 4 абонентских пунктов на базе расчетных центров Саранска и в расчетные центры в г. Рузаевка, р.п. Чамзинка и р.п. Торбеево.
Заказанную карту можно будет получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о готовности карты и точном времени ее выдачи.
Напоминаем, что транспортные карты, выданные ранее КС Банком, продолжают действовать до срока, указанного на карте. Если же на карте нет знака бесконтактной оплаты, ее необходимо заменить.
Для активации ЕСЭК в целях льготного проезда на транспорте в декабре необходимо оплатить 144 р. с 10 ноября по 9 декабря 2021 г. в отделениях Почты России. Для жителей Мордовии, которые уже внесли 144 р. для льготного проезда на транспорте в ноябре, оплата автоматически перенесена на декабрь.
Адреса отделений Почты России в г.о. Саранск:
Центр:
ул. Пролетарская, д. 130
ул. Советская, д. 26
пр-кт Ленина, д. 47, пом. 2
ул. Большевистская, д. 31
ул. Полежаева, д. 66
ул. Полежаева, д. 120
ул. Пролетарская, д. 81
Химмаш:
ул. Севастопольская, д. 29/1, пом. 1
ул. Гожувская, д. 40
ул. Косарева, д. 19
ул. Ленинградская, д. 28
Юго-Запад:
ул. Осипенко, д. 41
ул. Энгельса, д. 3А
ул. Ульянова, д. 20
ул. М.Расковой, д. 24
пр-кт 50 лет Октября, д. 2
Светотехстрой:
ул. Коваленко, д. 50А
ул. Веселовского, д. 30
ул. Веселовского, д. 68
ул. Есенина, д. 3
ул. Воинова, д. 17
пр-кт 60 лет Октября, д. 81
б-р Эрьзи, д. 14
р-н Военной базы:
ул. Ворошилова, д. 42
ул. Мордовская, д. 35
ТЭЦ 2:
ул. Вакеева, д. 5, пом. 1
Села Октябрьского района:
р.п. Луховка, ул. Рабочая, д. 21Б
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 5Б
р.п. Николаевка, пл. Школьная, д. 1
р.п Ялга, ул. Мичурина, д. 9, помещ. 1
с. Зыково, ул. Советская, д. 102б, помещ. 1
с. Горяйновка, ул. Центральная, д. 20А
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Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
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