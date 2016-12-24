Глава Мордовии: «Мы продолжаем терять много людей на пожарах – это недопустимо!»

23 октября на еженедельном оперативном совещании у Главы Мордовии обсуждался вопрос профилактики пожаров и гибели на них людей. Руководитель республики выразил серьезную озабоченность тем, что за 9 месяцев этого года на пожарах в республике погибли 46 человек.

«Статистика неутешительная, и, к сожалению, из года в год она не улучшается, - отметил Артём Здунов. – В этой связи необходимо активизировать работу по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах».

По данным Главного управления МЧС по РМ, основные причины пожаров – это несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности, неисправность электрооборудования, нарушение требований эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Анализ, проведенный по пожарам за последние пять лет, показывает, что с наступлением осенне-зимнего периода количество пожаров в жилом секторе возрастает до 70%.

В настоящее время в зоне риска в республике находятся около 22 тысяч человек пожилого возраста, а также социально незащищенные группы населения. Глава Мордовии поручил взять их на особый контроль, это касается как органов местного самоуправления, так и газовых организаций. Должны быть проведены подомовые обходы на предмет выявления неисправностей печного отопления и газового оборудования и их своевременного исправления.

«Необходимо в течение двух недель провести эту работу, проверить все эти домохозяйства, - сказал Артём Алексеевич. - Прошу отнестись к этому максимально ответственно, так как зима уже практически началась, отопительный сезон идет. Пожилых людей, бабушек и дедушек, которые в силу возраста не в состоянии обеспечить техническую готовность своих отопительных систем, необходимо держать на особом счету, привлекать к этой работе волонтеров. Мы должны защитить людей!»