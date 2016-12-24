Накануне недельного локдауна короновирус в Мордовии ставит новые антирекорды

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нового периода нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции - с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут быть введены уже с 23 октября. А в дальнейшем этот период может быть продлен и после 7 ноября.

В Мордовии эпидемситуация развивается как раз по неблагополучному сценарию. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки в республике вновь был побит ковидный антирекорд - 126 новых случаев коронавируса, 74 были человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 6 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончался мужчина 1969 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно- бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.

Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за период пандемии в республике 642 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 20 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2546 человек в Мордовии находятся на стационарном лечении, 2997 человек - под наблюдением дома.