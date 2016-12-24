Накануне недельного локдауна короновирус в Мордовии ставит новые антирекорды

С 15 октября в Мордовии вводятся QR-коды
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Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нового периода нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции - с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут быть введены уже с 23 октября. А в дальнейшем этот период может быть продлен и после 7 ноября.
В Мордовии эпидемситуация развивается как раз по неблагополучному сценарию. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки в республике вновь был побит ковидный антирекорд - 126 новых случаев коронавируса, 74 были человека выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 6 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончался мужчина 1969 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно- бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.
Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Всего за период пандемии в республике 642 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 20 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2546 человек в Мордовии находятся на стационарном лечении, 2997 человек - под наблюдением дома.
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