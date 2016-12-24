Жители Саранска могут попасть на съёмки новых «Ёлок»

17 октября жители Саранска смогут попасть на съёмочную площадку продолжения новогодней комедии «Ёлки». В этот день Советская площадь, расположенная по адресу ул. Советская, превратится в заснеженную новогоднюю локацию – здесь пройдут народные съёмки восьмой части кинофраншизы.

Чтобы попасть в фильм и увидеть себя в кинотеатрах уже в этот Новый год, нужно получить приглашение, зарегистрировавшись по почте: elki.saransk@yandex.ru. После проверки данных приглашение придет на электронную почту вместе со всеми подробностями о съемках.

Для участия в съемках необходимо иметь один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о том, что в последние полгода вы переболели коронавирусом, либо отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не позднее, чем за 48 часов до съемок.

Количество мест ограничено!

Создавать новогоднюю атмосферу на площадке будут настоящая большая наряженная ёлка и сотни килограммов искусственного снега. Под руководством режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова («Ёлки», «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь») жители Саранска, принимающие участие в народных съёмках под названием «Наряжаем ёлку всей страной», выстроятся в ёлочную игрушку в форме импровизированного солнышка – символа Республики Мордовия. На площадке будут соблюдаться необходимые антиковидные меры предосторожности.

Съёмки в Саранске пройдут 17 октября по адресу: Советская площадь, начало в 19:00.

Для участия в съёмках необходимо подать заявку на почту: elki.saransk@yandex.ru

Народные съёмки уже прошли в Москве, Перми, Красноярске и Тюмени. Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря. Производством картины занимаются IVI Originals и студия Bazelevs. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актёрский состав восьмой части пока держится в секрете.