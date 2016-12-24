Артём Здунов поздравил учителей Мордовии с профессиональным праздником

4 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Руководитель региона поздравил педагогов с профессиональным праздником, вручил государственные награды и денежные премии.

В поздравительном слове Артём Алексеевич подчеркнул, что учитель – это не просто профессия и призвание, учитель – это искусство. «Владеть этим искусством в любое время в любом государстве - почётно. Благодаря вашему профессионализму, ваши ученики уверенно находят свое место в жизни!», - отметил Глава республики.

Руководитель региона обратил внимание, что за последние пять лет в школы и детские сады пришли работать 2,5 тысячи молодых специалистов. В текущем году отрасль пополнили еще 130 человек. Мордовия второй год исполняет инициативу Президента РФ по финансовой поддержке классных руководителей, при этом не снижая республиканские надбавки.

Артём Здунов поблагодарил трудовые династии учителей в Мордовии. Рабочий стаж семьи Янгляевых из Лямбирского района на сегодня составляет 240 лет, Тутаевы из Ичалковского района суммарно проработали 229 лет, Чугуновы из Теньгушева – 140 лет.

Отдельно Глава республики отметил учителей мокшанского и эрзянского языков. «Министерство культуры Мордовии разрабатывает программу развития культуры и национальных языков. Вы помогаете сохранить нашу идентичность и передать ее будущим поколениям. Спасибо большое за работу», - сказал Артём Здунов.

Распоряжением Президента России за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции Почетной грамотой Президента РФ награждена учитель физики Ирина Юдина, а благодарностью Президента РФ – учитель математики Инна Рузанова.

Педагоги также получили звания Заслуженных учителей РМ и Заслуженных работников образования РМ. Среди них и учитель эрзянского языка Центра образования «Тавла» Марина Сыркина. Она поблагодарила за высокую оценку ее труда и поприветствовала гостей на эрзянском: «Я рада и горда говорить с вами на родном языке! Школа – это моя жизнь. Я работаю для детей и ради детей. Благодаря успешной работе моего педагогического коллектива, моей любимой школы, учащихся и родителей я получила столь высокую награду. Уверена, она станет очередным стимулом в нашей работе по воспитанию у школьников любви к своей родной земле».

В рамках реализации Указа Президента России «О денежном поощрении лучших учителей» отдельные педагоги получили федеральную денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Также были вручены и региональные премии в размере 50 тысяч рублей.

Также премия в размере 2 миллионов рублей присуждена Саранскому политехническому техникуму. Эти средства будут направлены на создание штаб-квартиры компетенции «Специалист по тестированию игрового обеспечения» в рамках чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в следующем году в Саранске.