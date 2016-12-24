Корпорация «ДОМ.РФ» поможет в развитии Саранской городской агломерации

30 сентября в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора финансового института «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Обсуждались вопросы ипотечного кредитования, а также развития строительной отрасли в Саранске и республике.



В частности, стороны рассмотрели вопрос об открытии в столице региона офиса «Банка ДОМ.РФ» для кредитования застройщиков, юридических лиц и жителей Мордовии. В республике к 2030 году необходимо построить 4,7 млн. кв. метров жилья в соответствии с заключенным с Минстроем России соглашением о реализации регионального проекта «Жилье». Республика заинтересована в налаживании тесного и взаимовыгодного сотрудничества с корпорацией. Также в получении заемных средств нуждаются юридические лица и граждане.



В целях развития Саранской городской агломерации, формирование которой указано в поручении Президента РФ Владимира Путина от 17 сентября, республикой планируется вовлечение дополнительных земельных участков под жилищную застройку.



В агломерации планируется жилищное строительство с производственными площадками и объектами инфраструктуры. Это придаст импульс активному развитию территории. ДОМ.РФ окажет содействие в проведении аналитического исследования рынка жилищного строительства с подготовкой мастер-плана.



Глава Мордовии отметил, что переговоры получились предельно конкретными и результативными. «У нас есть ряд земельных участков, которые пока находятся в федеральной собственности. Мы планируем использовать их для жилищного строительства. Договорились с ДОМ.РФ, как со стратегическим партнером, что будем использовать весь доступный арсенал инструментов: льготное финансирование, ипотечное кредитование, размещение социальных объектов», - поделился планами Артём Здунов.



Кроме того, корпорация поможет благоустроить общественные пространства в Саранске и Рузаевке, а также создать проекты по развитию кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» на территории Мордовии.