Взяли деньги и золото на 2 миллиона

Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад

В столице Мордовии дошло до суда уголовное дело о «театральной» преступной акции, которую провернули в республике криминальные гастролеры из Санкт-Петербурга. Они устроили маскарад с переодеванием в форму сотрудников полиции и ограбили жертву в ходе мнимого обыска в квартире.

События на преступной сцене разыгрались в Саранске осенью прошлого года. Живущий в республике 34-летний уроженец Молдовы собирался на своей машине отъехать от дома, как ему решительно преградил путь другой автомобиль. Выскочившие из него трое мужчин в полицейской форме заявили, что проводят следственные действия и задерживают незадачливого горожанина по подозрению в преступлении. Ему приказали вернуться в свою квартиру, где будет произведен обыск и составлены протоколы.

В домашней обстановке «сотрудники правопорядка» не церемонились и заставили выдать «фигуранта расследования» наличность в размере свыше 1 миллиона рублей и ювелирные украшения примерно на такую же сумму. После этого «силовики» покинули квартиру и скрылись в неизвестном направлении.

Прошло немного времени, и ограбленный уроженец Молдовы пришел к выводу, что стал жертвой инсценировки – мужчина обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска МВД по РМ смогли выйти на след налетчиков и задержать их в Санкт-Петербурге. Трое криминальных «актеров» были удивлены появлением на пороге своих квартир настоящих полицейских.

Следователи выяснили, что один из этого преступного трио получил информацию, что в Саранске живет уроженец Молдовы, который контролирует уличных попрошаек. Решительные жители северной столицы задумали хорошенько «потрясти» зажиточного товарища. Приехали в Саранск, сняли квартиру и несколько дней выясняли распорядок дня жертвы. А потом уже провернули свою операцию.

Захватив после разыгранного представления неплохой «навар», они сразу же покинули пределы Мордовии. Несмотря на убедительные доказательства их вины, собранные следствием, питерцы отрицают свою причастность к ограблению Тем не менее, они предстанут перед судом по за разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере.