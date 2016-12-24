«Избиратели ждут от нас быстрых решений!»

29 сентября в Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва. В работе сессии принял участие руководитель Мордовии Артём Здунов. На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов формирования руководящего состава высшего законодательного органа республики.

Открыл работу сессии Председатель ЦИК Мордовии Александр Косов. Он сообщил, что в Госсобрании начинают работать 48 депутатов, избранных по результатам демократических выборов, прошедших 17-19 сентября 2021 года. 24 человека из них избраны по партийным спискам, и 24 - по одномандатным округам. В законодательном органе республики Мордовия впервые представлены 4 политические партии: 42 депутата Госсобрания представляют правящую партию «Единая Россия», 3 депутата от КПРФ, 2 депутата от ЛДПР, 1 депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Далее депутатами был избран Председатель Госсобрания РМ. Им стал Владимир Чибиркин, возглавляющий высший законодательный орган Мордовии последние 10 лет.

Руководитель Мордовии Артём Здунов в своём приветственном слове поздравил депутатов с избранием в Госсобрание РМ и внёс предложение о расширении представительства политических партий в Президиуме Госсобрания РМ. Лидер Мордовии ещё раз отметил, что в парламенте республики сегодня представлены 4 политические партии.

«Жители Мордовии, выбравшие вас, будут ждать ответных результатов. Давайте продолжим взаимодействие всех ветвей власти, так как сообща можно решить все сложные вопросы. От нас избиратели ждут быстрых решений, и само время этого требует. За небольшой срок можно сделать очень много. Поэтому - за работу!» - призвал Артём Здунов.

Он также подчеркнул, что рад видеть среди депутатов большое количество представителей промышленного сектора, т.к. это приоритетное направление развития экономики в нашей республике. Присутствие представителей сферы здравоохранения в депутатском корпусе также является положительным моментом, ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и в регионе пока очень непростая.

В ходе сессии был выбран Председатель Счетной палаты Республики Мордовия. Им вновь стал Николай Ларьков. Также депутаты избрали трёх заместителей Председателя Госсобрания РМ. Вместе с представителями «Единой России» Сергеем Вдовиным и Натальей Долматовой в их число вошел депутат от ЛДПР Евгений Тюрин.

Представителем Государственного Собрания Республики Мордовия в Совете Федерации Федерального собрания РФ большинством депутатских голосов избран бывший мэр Саранска Пётр Тултаев. В связи с новым назначением, он подал заявление о своём досрочном прекращении полномочий депутата Госсобрания РМ.

В ходе работы сессии был утвержден состав комитетов и комиссий Госсобрания РМ седьмого созыва. В него вошли:

Комитет Госсобрания РМ по законодательству и законности - председатель Валерий Алёхин;

Комитет Госсобрания РМ по бюджету, финансам и налогам - председатель будет избран на следующей сессии Госсобрания;

Комитет Госсобрания РМ по экономической политике, предпринимательству и собственности - председатель Юрий Левашкин;

Комитет Госсобрания РМ аграрным вопросам, природопользованию и строительству - председатель Кузьма Самолькин;

Комитет Госсобрания РМ по социальной политике - председатель Наталья Долматова;

Комитет Госсобрания РМ по вопросам местного самоуправления - председатель Владимир Грибанов;

Комиссия Госсобрания РМ по регламенту и организации работы сессий Государственного Собрания - председатель Валерий Алёхин;

Комиссия Госсобрания РМ по вопросам депутатской этики - председатель Владимир Дежуров;

Комиссия Госсобрания РМ по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Собрания - председатель Анатолий Пинямаскин.

Вопрос о вступлении в должность Главы Республики Мордовия включен во вторую часть заседания сессии Государственного Собрания, которая состоялась в Республиканском Дворце культуры.