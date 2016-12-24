АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз «Стабильный»

По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами.



Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга.



Напомним, 17 сентября Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.





