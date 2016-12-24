АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз «Стабильный»

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По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии  вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами. 

Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга.

Напомним, 17 сентября Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения  госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

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