АКРА повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU), прогноз «Стабильный»

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По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры ее долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами.
Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга. Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики и в значительной мере ограничивали ее кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга.
Напомним, 17 сентября Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, в том числе в части снижения госдолга до уровня не более 100% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
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Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
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