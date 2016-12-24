ФК «Саранск» выиграл в серии пенальти у «Химок»

Афиша на 1 сентября
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Футболисты «Саранска» вновь порадовали своих болельщиков. В рамках 2-го тура элитного группового раунда Кубка России были повержены «Химки», выступающие в элите отечественного футбола. Основное время матча принесло ничью 1:1. В серии пенальти со счетом 7:6 победу одержали подопечные Ярослава Мочалова.
Представителям Премьер-лиги удалось забить быстрый гол - на 11-й минуте отличился Александр Долгов. Однако на 60-й минуте Радик Юсупов вернул чаши весов в исходное положение.
В послематчевой лотерее у хозяев промазал Сергей Архипов (выше ворот). Но настоящим героем стал наш вратарь Денис Шебанов, отразивший удары Бесарда Сабовича и все того же Александра Долгова. В составе «Саранска» точные удары занесли себе в актив Алексей Пустозеров, Александр Теняев, Денис Соболев, Владислав Абрамов, Аркадий Симанов, Радик Юсупов и Алексей Шебанов.
Евгений Сулейманов, фото Андрея Кондратьева
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В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
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