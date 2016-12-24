ФК «Саранск» выиграл в серии пенальти у «Химок»

Спорт

Футболисты «Саранска» вновь порадовали своих болельщиков. В рамках 2-го тура элитного группового раунда Кубка России были повержены «Химки», выступающие в элите отечественного футбола. Основное время матча принесло ничью 1:1. В серии пенальти со счетом 7:6 победу одержали подопечные Ярослава Мочалова.

Представителям Премьер-лиги удалось забить быстрый гол - на 11-й минуте отличился Александр Долгов. Однако на 60-й минуте Радик Юсупов вернул чаши весов в исходное положение.

В послематчевой лотерее у хозяев промазал Сергей Архипов (выше ворот). Но настоящим героем стал наш вратарь Денис Шебанов, отразивший удары Бесарда Сабовича и все того же Александра Долгова. В составе «Саранска» точные удары занесли себе в актив Алексей Пустозеров, Александр Теняев, Денис Соболев, Владислав Абрамов, Аркадий Симанов, Радик Юсупов и Алексей Шебанов.

Евгений Сулейманов, фото Андрея Кондратьева

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

Проект «ТопБЛОГ

Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

1
Заказать рекламу
1
1
1