Выборы-2021 в Мордовии: результаты

Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги выборов Главы Мордовии, депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу.

В парламент Мордовии пройдут четыре партии. Большинство мандатов достанутся единороссам. «Единая Россия» по предварительным данным набирает на выборах в Госсобрание РМ 67,04% голосов, КПРФ - 14,27%, ЛДПР - 9,90% голосов, «Справедливая Россия» - 6,82%.