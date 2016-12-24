Выборы-2021 в Мордовии: результаты

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Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги выборов Главы Мордовии, депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу.
В парламент Мордовии пройдут четыре партии. Большинство мандатов достанутся единороссам. «Единая Россия» по предварительным данным набирает на выборах в Госсобрание РМ 67,04% голосов, КПРФ - 14,27%, ЛДПР - 9,90% голосов, «Справедливая Россия» - 6,82%.
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Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
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