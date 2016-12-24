Серьезных нарушений в ходе выборов в Мордовии зафиксировано не было

20 сентября в конференц-зале Общественной палаты РМ состоялось подведение итогов работы Центра общественного наблюдения за ходом выборов. За три с половиной дня работы ЦОН серьезных нарушений зафиксировано не было. А выявленные технические недочеты никак не сказывались на общем ходе выборов.

«Центр общественного наблюдения - это новый элемент работы в период голосования в Мордовии. Впервые и общественность, и политические партии получили возможность наблюдать в режиме реального времени за работой практически всех избирательных участков нашей республики», - отметил председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов в ходе состоявшейся пресс-конференции.

В Центре общественного наблюдения в период выборов практически постоянно находились представители четырёх партий. Они имели возможность наблюдать на видеостене за ходом выборного процесса, а также могли детально отсматривать видео с интересующих их избирательных участков.

Кроме того, в ЦОНе работала «горячая линия». За прошедшие три дня было достаточно много звонков, которые в основном носили технический характер. По мнению Ивана Капитонова, такая форма наблюдения доказала свою важность и значимость, и она должна сохраниться в будущем.

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия Олег Каштанов подчеркнул, что в Мордовии были сложные и многоуровневые выборы. Они прошли в открытой, честной и высококонкурентной борьбе. Это отметили не только представители всех политических партий, но и представители федерального центра. А именно член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, которая работала вчера на нескольких избирательных участках в республике.​