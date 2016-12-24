На Светотехстрое 21 сентября будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах

Как сообщает Администрация Саранска, в связи с заменой участка водопровода от дома №10 по ул. Семашко до ул. Веселовского с 9:00 21 сентября до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



- по ул. Веселовского, д. №23, №25, №27, №27А, №31, №33, №62,

- по ул. Пушкина, д. №24, №26, №28, №30, №32,

- по ул. Семашко, д. №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, №7, №8, №10.



На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.