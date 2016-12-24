В Саранске 25-летний парень ответит за уличный разврат с 12-летней девочкой

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня, обвиняемого развратных действиях без применения насилия в отношении 12-летней жительницы республики.

По данным следствия, в 2021 году молодой человек в социальной сети познакомился с 12-летней девочкой. Через некоторое время в ходе переписки он предложил ей встретиться, прекрасно зная о ее юном возрасте. Когда эта встреча произошла, он совершил в отношении девочки развратные действия.

Примечательно, что в следственные органы обратились местные жители, сообщив, что на улице взрослый мужчина проделывает «всякое непотребство» с несовершеннолетней девочкой. По результатам проведенной проверки следователем СК было возбуждено уголовное дело. Фигурант уголовного дела о совершении преступления, посягающего на половую неприкосновенность, был задержан и в дальнейшем заключен под стражу.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.