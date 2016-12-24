В Саранске 25-летний парень ответит за уличный разврат с 12-летней девочкой

«Картина маслом»
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня, обвиняемого развратных действиях без применения насилия в отношении 12-летней жительницы республики.
По данным следствия, в 2021 году молодой человек в социальной сети познакомился с 12-летней девочкой. Через некоторое время в ходе переписки он предложил ей встретиться, прекрасно зная о ее юном возрасте. Когда эта встреча произошла, он совершил в отношении девочки развратные действия.
Примечательно, что в следственные органы обратились местные жители, сообщив, что на улице взрослый мужчина проделывает «всякое непотребство» с несовершеннолетней девочкой. По результатам проведенной проверки следователем СК было возбуждено уголовное дело. Фигурант уголовного дела о совершении преступления, посягающего на половую неприкосновенность, был задержан и в дальнейшем заключен под стражу.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
В Рузаевке после капитального ремонта открылась детская школа искусств
Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной»
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
Так высказалась Татьяна Голикова на открытии Центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке
Суд в Саранске вынес приговор четверым членам «садового товарищества»