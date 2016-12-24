Тепло начнет поступать в саранские квартиры уже с понедельника

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Новый отопительный сезон в столице Мордовии стартует на день раньше - не 21 сентября, как было анонсировано ранее, а 20 сентября.
Соответствующие изменения внесены в постановление Администрации городского округа Саранск. Такое решение муниципальными властями принято с учетом прогноза синоптиков на ближайшие дни. Подача тепла будет осуществляться поэтапно.
Согласно графику ПАО «Т Плюс» с 20 сентября теплоноситель начнет подаваться в многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной части, а также в отдельные дома в центральной части Саранска, микрорайоне Юбилейном, Ремзаводе, с. Горяйновка и Зыково, п. Озерном, рп. Луховка, Ялга и Николаевка. С 21 сентября – в северо-восточной части, с 22 сентября – в центральной части города, с 23 сентября – в северо-западной и ТЭЦ-2.
По всем возникающим вопросам по теплоснабжению необходимо обращаться в управляющие компании, службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск – 24-07-07. Служба «071» и ЕДДС работают круглосуточно.
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