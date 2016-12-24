Футболисты «Саранска» победили «инопланетян»

18 сентября футбольный клуб «Саранск» гостил в Раменском, где встречался с местным «Сатурном» - клубом, имеющим богатейшую историю (12 сезонов в Премьер-лиге). Еще до начала матча определилось, что подопечные Ярослава Мочалова сохранят за собой 2-е место в таблице 1-й подгруппы 3-й группы. Этому способствовали фиаско «Строгино» в Хабаровске (1:4) и домашнее поражение молодежки «Химок» от ногинского «Знамени» (1:2).

В первом тайме обошлось без забитых мячей. В команде гостей самый реальный шанс забить имел нападающий Сергей Архипов, вышедший в основе «Саранска» в связи с дисквалификацией форварда-бомбардира Ивана Хлебородова (четвертая желтая карточка за удар по мячу после свистка в предыдущем матче с «Металлургом-Видное»). На 18-й минуте рослый Архипов пробил по воротам головой, после чего мяч просвистел в непосредственной близости с ближней «девяткой». Похожий момент имел на 36-й минуте Александр Сакович, но пятнистый снаряд также разминулся с сеткой. А еще опасный удар низом в исполнении Егора Глухова, не прошедшего в межсезонье просмотр в «Саранске», парировал Денис Шебанов.

Вторая половина матча, напротив, увенчалась целой россыпью голов. На 66-й минуте Евгений Морев обхитрил всю оборону гостей, оказался в нужное время в нужном месте, и открыл счет, огорчив Дениса Шебанова ударом с близкого расстояния (1:0). Ответ «Саранска» последовал спустя 10 минут. Денис Соболев и Сергей Сорокин исполнили домашнюю заготовку, разыграв угловой. Последовала острая передача на пятачок, и прибежавший в чужую штрафную защитник Радик Юсупов буквально всеми возможными частями тела занес мяч в ворота (1:1).

Вслед за этим, «инопланетянам» было отгружено еще два мяча. На 80-й минуте Денис Соболев, получив тонкий скрытый пас от Ильи Кузьмичева, «убил паука» в верхнем углу ворот (1:2). А на 81-й минуте вышедший на замену Александр Ермаков проявил завидные спринтерские качества, освободился от опекуна и переиграл в ближнем бою вратаря «Сатурна» (1:3). В итоге - волевая победа!

22 сентября ФК «Саранск» сразится в кубковом поединке с клубом РПЛ - подмосковными «Химками». Интереснейший поединок пройдет на стадионе «Мордовия Арена». Начало в 18:00. Этой игрой откроется четырехматчевая домашняя серия. Следующие соперники - «Строгино» (26 сентября), «СКА-Хабаровск-2» (30 сентября) и «Знамя» (4 октября). Следующий выезд - только 14 октября, в Обнинск на рандеву с «Квантом».

Евгений Сулейманов