Программирование и кибербезопасность

В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»

16 сентября руководитель республики Артём Здунов принял участие в открытии Центра цифрового образования «IT-куб», который удалось создать в рамках национального проекта «Образование». За год здесь пройдут обучение около 400 школьников.



«IT-куб» - организация дополнительного образования, направленная на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Преподаватели обучают детей основам алгоритмики, мобильной разработке, робототехнике, программированию на Java и Python. Одним из ключевых направлений является кибербезопасность и работа с большими базами данных.



Школьники уже начали работать над своими проектами. Артём Здунов отметил, каждая идея имеет под собой практическое применение. «Я не увидел ни одного «проекта ради проекта». У вас такие разные направления - от сбора мусора и до движения в космос. Здорово, что вы смотрите вперед и стараетесь сделать жизнь человека комфортнее. Если мы увидим, что такие организации, как «IT-куб», будут востребованы, мы будем стараться открывать их при школах. Плюс здесь такие молодые преподаватели – средний возраст всего 22 года. Дав молодому специалисту современное место работы, мы сможем решать и кадровые вопросы», - сказал Врио Главы Мордовии.





Для руководителя региона провели экскурсию по аудиториям. Каждая из них оборудована компьютерами, мультимедийными досками и проекторами. Не забыли и об эпидемиологической безопасности – классы оснащены обеззараживающими рециркуляторами воздуха.



Программированию здесь начинают учить с первого класса. Заложив основы в детстве, проще будет изучать серьезные языки впоследствии. Курс одной дисциплины рассчитан на весь учебный год.



В аудитории по кибербезопасности, а ее здесь называют «кибергигиена», обучают азам работы в интернете. Даже переход по безопасной, казалось бы, ссылке может лишить человека доступа не только к своим аккаунтам, но и к банковскому счету. Школьники знают это уже с первых занятий.



«Это очень правильная дисциплина. Сейчас в интернете нужно быть особенно внимательным. Здорово, что ребята не только сами научатся этим правилам, но и смогут рассказать о них своим родным и близким», - отметил Артём Здунов.



Кроме самих преподавателей мастер-классы здесь будут проводить представители крупных республиканских IT-компаний. Есть договоренность, что некоторые уроки будут проходить на их базе.