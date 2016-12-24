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16 сентября лидер Мордовии Артём Здунов провел встречу со студентами-победителями финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На встрече обсудили состоявшийся в Уфе финал соревнований и нюансы подготовки.
Руководитель региона подчеркнул, что международное движение «Молодые профессионалы» - один из самых мощных инструментов совершенствования и продвижения рабочих профессий. «Уже сейчас в стране сформирована огромная армия молодых, но в наивысшей степени профессиональных людей в своих компетенциях. Я поздравляю вас с заслуженной победой. Благодаря в том числе и вам за короткое время мы поднялись в федеральном рейтинге на 30 позиций - до 37 места. Это говорит о многом. Среднему профессиональному образованию мы уделяем повышенное внимание и видим, что резервы роста еще есть. За 2 года мы создадим еще 41 максимально оснащенную мастерскую. Нам есть, куда стремиться. 2022 год в Мордовии пройдет под эгидой развития рабочих профессий», - сказал Артём Здунов.
Врио Главы Мордовии также напомнил, что финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Саранске. «Мне важно узнать ваше мнение, как все было устроено в Уфе. Где вы жили, как вас кормили, где проходили испытания? Благодаря вашему опыту мы сможем провести юбилейный финал на высочайшем уровне», - добавил руководитель региона.
Константин Гончаров, победитель в компетенции «Разработка мобильных приложений», рассказал, что Уфа приняла гостей достойно. Участники жили в студенческих общежитиях, а финальные состязания проходили на базе профильных учебных заведений СПО. Трудности возникли при подготовке в Саранске, так как далеко не везде есть достаточно мощные персональные компьютеры с требуемым программным обеспечением.
Артём Здунов поручил и.о. министра информатизации и связи Мордовии Игорю Вольфсону взять вопрос подготовки IT-специалистов к конкурсу и обеспечения их техникой на особый контроль. Кроме того, Врио Главы РМ добавил, что подготовку к финалу следующего года необходимо начинать уже в ближайшее время.
Победителям чемпионата и их тренерам-наставникам были вручены благодарности Главы Республики Мордовия.
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