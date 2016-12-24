«У нас появились большие риски неосвоения средств!»

Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 14 сентября провёл рабочее совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием начальника управления ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Сергея Карпова.

Врио Главы Мордовии подчеркнул значимость своевременной сдачи объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Средства на него выделяются серьезные: общий объем финансирования в этом году составит более 5 млрд. рублей, из них более 2 млрд. рублей – это средства федерального бюджета.

Начальник управления ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» отметил, что в августе этого года по поручению Президента России Владимира Путина республика получила 500 млн. рублей дополнительного финансирования из Резервного фонда Правительства РФ на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были распределены в виде субсидий муниципальным образованиям.

«Работа была проделана активно – в настоящее время 90% контрактов уже заключено, эта процедура проведена оперативно, - сказал Сергей Карпов. - Нет сомнений, что сделали всё хорошо. Теперь на контроле – выполнение и сдача работ».

Как доложил руководителю Мордовии и.о. Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, в плане нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год запланировано приведение в нормативное состояние 51 объекта на региональной сети протяженностью 223 километра, а также 24 объектов на местной дорожной сети саранской городской агломерации протяженностью 14,8 километра. Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается реализация трех капиталоемких объектов: ввод в эксплуатацию в текущем году 1 этапа обхода Рузаевки, продолжение строительства 2 этапа обхода Рузаевки, продолжение строительства автодороги по улице Строительной с выходом на улицу Гожувская.

Врио Главы Мордовии высказал жесткую претензию в адрес подрядной организации в связи с отставанием от сроков строительства на этих объектах.

«Вы не исполняете обязательств перед нами, и у нас появились большие риски неосвоения средств. С подрядчиками, которые не исполняют государственные контракты и ставят под угрозу реализацию национальных проектов, будем расторгать отношения! Никаких вопросов здесь быть не может - скоро октябрь, а дальше зима», - предупредил Артём Здунов.

Также на совещании обсудили перспективы развития федеральной дорожной сети в регионе. В том числе речь шла о планах по ремонту и реконструкции дорог, примыкающих к строящейся новой федеральной трассе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург.