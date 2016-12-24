«Будет сидеть!»

Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

Суд в Саранске вынес второй приговор по делу бывшего руководителя Корпорации развития РМ Михаила Амутнова. Полученный им ранее условный срок не устроил прокуратуру региона. Столь мягкий приговор за многомиллионные злоупотребления был обжалован, и дело отправилось на новое рассмотрение.

Корпорация развития Мордовии распоряжалась большими бюджетными деньгами, направляя их на кредитование перспективных промышленных проектов. Следствие установило, что трудившийся гендиректором Корпорации Михаил Амутнов незаконно перечислил 116,5 млн рублей в качестве займов коммерческой фирме «Непес Рус». Она занималась производством светодиодных светильников и ламп. При этом выдавать займы фирме гендиректор не имел права, поскольку «Непес Рус» уже брала кредиты у Корпорации, но так и не вернула. Тогда Амутнов пошел на нарушение установленного порядка и своим личным решением предоставил производителю многомиллионные займы. «Непес Рус» деньги снова не вернула, а генеральный директор Корпорации не предпринял никаких попыток взыскать долг.

Оперативники регионального Управления ФСБ выявили эти разорительные для бюджета злоупотребления, которые и легли в основу возбужденного уголовного дела.

Весной этого года Михаила Амутнова суд пощадил мягким приговором в 1 год условно. Но после протеста прокуратуры, новое судебное разбирательство закончилось уже реальным сроком заключения - экс-директору Корппорации дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, Амутнову запретили занимать управляющие должности в различных структурах в течение 2 лет.