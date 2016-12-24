«Красота и восторг - строители вложили душу в это здание!»

Так высказалась Татьяна Голикова на открытии Центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке

10 сентября заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов торжественно открыли Центр культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке. Напомним, объект был республиканским долгостроем, его капитальный ремонт вёлся более 8 лет.

На проведение строительных работ было направлено 336 млн. рублей из бюджетов различных уровней, в том числе 55 млн. рублей выделено из резервного фонда Президента Российской Федерации. Ввести объект в эксплуатацию удалось благодаря национальному проекту «Культура» и непосредственной значительной поддержке Минкульта РФ.

Уникальность работы в том, что при проведении капремонта строители максимально сохранили архитектурный стиль здания – сталинский ампир – при современнейшем наполнении.

Центр культуры имени А.В. Ухтомского включает в себя концертный зал; многофункциональное пространство для проведения мероприятий разной направленности: концертов, мини-спектаклей, лекториев, семинаров; медиацентр; театральную студию; мастерскую танца и хореографии; арт-лабораторию; студию исполнительского искусства; студию звукозаписи.

В Центре функционируют 36 клубных формирований, в которых занимаются более 600 человек. Творческие коллективы самодеятельного художественного творчества - постоянные участники всех значимых районных и республиканских мероприятий.

Татьяна Голикова оценила открытие Центра как событие масштабное и красивое, сопроводив свои слова восторженными отзывами. «Я хочу поблагодарить всех тех, кто сделал открытие возможным. Я очень надеюсь, что с возрождения этого чудесного дома культуры жизнь для жителей Рузаевки заиграет новыми красками. Я верю, что в этом замечательном месте зародятся новые творческие коллективы, которые займут достойное место и внесут свой вклад в развитие культуры России. Это место притяжения не только для жителей района. Думаю, сюда будут приезжать коллективы не только со всей Мордовии, но и России», - обратилась к зрителям заместитель Председателя Правительства РФ.

Артём Здунов поблагодарил вице-премьера и напомнил, что закончить ремонт удалось только благодаря федеральной поддержке. «Мы шли к этому долго. Возродить клуб помог национальный проект «Культура» и программа реновации – без этого ничего бы не случилось. Строители свою задачу выполнили! Спасибо коллективам, что вы сохранили самобытность, и она будет жить дальше уже в новом центре, в котором, я не сомневаюсь, будет создано много новых проектов. Все ваши творческие коллективы – это наше большое сокровище», - сказал Врио Главы РМ.

Заместитель Председателя Правительства РФ и руководитель региона вручили юным участникам кружков символический ключ от здания. А творческие коллективы района подготовили для зрителей большой праздничный концерт.